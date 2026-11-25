Naveo je da je Grad Zagreb sad u plusu 77 milijuna eura koje može trošiti ovu i iduću godinu. Pri tome će do kraja ove godine uprihoditi još 46 milijuna eura te će biti u plusu 110 milijuna. To će mu omogućiti da do kraja sufinancira obnovu onih 20 posto zgrada u privatnom vlasništvu koje temeljem zakona pripada Gradu Zagrebu. Naime, privatna imovina koja se obnavlja na području Grada Zagreba se 80 posto financira sredstvima državnog proračuna, a 20 posto sredstvima gradskog proračuna.