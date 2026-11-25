NAKON POTRESA
Bačić prozvao Zagreb zbog obnove: "Grad nije potrošio ni euro iz vlastitog proračuna"
Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je kako će cjelokupna obnova nakon potresa koji je pogodio Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju biti financirana iz državnog proračuna, Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te da Grad Zagreb nije isfinancirao ništa.
"Grad Zagreb nije isfinancirao ništa. Niti jedan euro nije potrošio iz vlastitog proračuna. Cjelokupnu obnovu zagrebačkog potresa koji je pogodio Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju u cijelosti je financirao državni proračun, Fond solidarnosti ili Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)", kazao je Bačić u Hrvatskom saboru.
On je to rekao tijekom rasprave o izmjenama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
U obnovu Zagreba uloženo 3,2 milijarde eura
Tim izmjenama, koje se donose po hitnom postupku, Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska županija će ponovno morati izdvajati šest posto udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije (osnovno i srednje školstvo, socijalna skrb, zdravstvo, vatrogastvo). Novac za tu osnovu do sada isplaćivan im je iz državnog proračuna.
Bačić je iznio podatak da je Grad Zagreb do 30. lipnja ove godine temeljem šest posto sredstava poreza na dohodak uprihodio 246 milijuna eura, a potrošio je 177 milijuna eura. U isto vrijeme na području Grada Zagreba uloženo je 3,2 milijarde eura za obnovu svih zgrada na području zagrebačkog potresa. Od toga je 684 milijuna eura financirano iz Fonda solidarnosti, oko 900 milijuna eura iz NPOO-a, a sve drugo je iz državnog proračuna. Za to vrijeme Grad Zagreb, kaže, je obnavljao 209 zgrada.
Izmjenama zakona se ne pristupa stranački već državnički
Naveo je da je Grad Zagreb sad u plusu 77 milijuna eura koje može trošiti ovu i iduću godinu. Pri tome će do kraja ove godine uprihoditi još 46 milijuna eura te će biti u plusu 110 milijuna. To će mu omogućiti da do kraja sufinancira obnovu onih 20 posto zgrada u privatnom vlasništvu koje temeljem zakona pripada Gradu Zagrebu. Naime, privatna imovina koja se obnavlja na području Grada Zagreba se 80 posto financira sredstvima državnog proračuna, a 20 posto sredstvima gradskog proračuna.
"Došlo je vrijeme da od 1. siječnja 2027. građani Iloka, Drniša, Brača i Zadra ne financiraju obnovu na području Grada Zagreba kad je ta sredstva Grad Zagreb već sada uprihodio da do kraja ove godine može cijelu obnovu isfinancirati. Mislim da to nije pravično", kazao je Bačić.
Odbacio je primjedbe oporbe da se izmjenama zakona postupa stranački jer u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji nije na vlasti HDZ. "Ne, mi ovdje postupamo državnički vodeći računa da je dovoljno sredstava na računu Grada Zagreba da može cjelokupni potres, u onom dijelu koji mu je zakonom predviđen, isfinacirati", poručio je.
Krapinsko-zagorska županija u suficitu
Ministar graditeljstva rekao je i da je Krapinsko-zagorska županija, otkako je na snazi Zakon o obnovi, uprihodila 20 milijuna eura. Pri tome je u obnovu iz decentraliziranih sredstava uložila 3,7 milijuna eura. Stoga je ta županija u ovom trenutku u suficitu oko 16 milijuna eura, a do kraja godine će utržiti još oko dva milijuna eura. S tih 18 milijuna eura, kaže, Krapinsko-zagorska županija će moći isfinancirati svu imovinu koju je ta županija dužna obnoviti.
Bačić je pojasnio da izmjenama zakona nisu obuhvatili Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju jer je to područje katastrofe i za njih još uvijek vrijedi Zakon o obnovi gdje mogu koristiti decentralizirana sredstva za financiranje obnove na njihovu području onih objekata koji su u njihovoj nadležnosti.
Selak Raspudić: Interes građana iznad stranačkih privilegija
Tijekom rasprave o izmjenama zakona oporba je upozoravala da nema kriterija za donošenje takve odluke te da se radi o čisto političkoj odluci.
Marija Selak Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) opetovala je da izmjene zakona obuhvaćaju jedinice lokalne samouprave i županije u kojima na vlasti nije HDZ, a u onima kojima je ta stranka na vlasti će pomoć nastaviti stizati. Smatra da je interes građana iznad stranačkih privilegija pojedinih čelnika lokalne samouprave te se ne može licitirati tko će dobiti ili neće pomoć od države.
Oporba upozorava na nepravedan model financiranja
Jasenka Auguštan (Klub SDP-a) kazala je da ju posebno zabrinjava što Vlada u procjeni učinka zakona priznaje da će Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska županija imati manji fiskalni prostor za istodobno financiranje decentraliziranih funkcija i obnove od potresa. Zatražila je da se Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji zadrži postojeći model financiranja do završetka obnove.
Damir Bakić (Klub Možemo!) ciničnim smatra argument ministarstva da su gradovima, posebno Zagrebu, porasli prihodi od poreza na dohodak. "Kao da je uvećani prihod poreza na dohodak neki specijalitet Grada Zagreba. Kao da je to neki višak", rekao je ocjenjujući zakonski prijedlog nepravednim.
Za razliku od oporbe, HDZ-ova Magdalena Komes rekla je da povratak u Gradu Zagrebu i u Krapinsko-zagorskoj županiji na redoviti model financiranja nije povlačenje države iz obnove. Vlada će nastaviti provoditi plan obnove neovisno o ovoj zakonskoj izmjeni, istaknula je.
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