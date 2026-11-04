Vlada: Nema prostora za rast naknade za starije

Vlada ističe da je rastom dohotka kućanstava od 2016. do 2025. porastao i prag rizika od siromaštva s 3. 471 na 9.034 eura za jednočlano kućanstvo te sa 7.290 na 18.972 eura za četveročlanu obitelj. Zbog toga se statistički povećao i broj starijih osoba u toj kategoriji, što, međutim, ne znači nužno da su im se stvarni životni uvjeti pogoršali, naglašava.