Vlada odobrila nova milijunska zaduženja: Evo tko diže kredite i na što će potrošiti novac

N1 / Ilustracija

Grad Požega te općine Krapinske Toplice i Karojba dobile su suglasnost hrvatske Vlade da se zaduže kod dvije komercijalne banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), dobivenim kreditima financirat će svoje kapitalne projekte.

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Požega se zadužuje kod Zagrebačke banke u iznosu od 3,4 milijuna eura, a kreditom će financirati revitalizaciju svoje povijesne jezgre i izgradnju dvorane OŠ Julija Kempfa.

Kredit će otplaćivati 10 godina, bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,20 posto.

Općina Krapinske Toplice će kredit od 2,9 milijuna eura koristiti za rekonstrukciju i prenamjenu područne škole Mala Erpenja u područni vrtić Maslačak te za projekt Toplice kulture.

Kredit uzima kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na rok od 15 godina, uključujući dvije godine počeka, u jednakim mjesečnim ratama, te uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,49 posto.

Kako bi financirala uređenje velikog nogometnog igrališta, Općina Karojba u Istarskoj županiji diže kredit u iznosu 400.000 eura koji će Erste&Steiermärkische banci otplaćivati 10 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim ratama. Godišnja kamata je fiksna i iznosi 2,50 posto.