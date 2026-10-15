Vlada osudila povike tijekom kortea navijača u Splitu: "Sramotno i nedopustivo"

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvatska Vlada u četvrtak je snažno osudila nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu te navela da policija provodi kriminalističko istraživanje.

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Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu, objavila je Vlada na platformi X.

Naglasila je da takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.

Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa da provodi kiminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja.

Navijači su tijekom kortea skandirali antisemitske i nacističke uzvike.