SLAVLJENE NACISTIČKOG REŽIMA
Vlada osudila povike tijekom kortea navijača u Splitu: "Sramotno i nedopustivo"
Hrvatska Vlada u četvrtak je snažno osudila nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu te navela da policija provodi kriminalističko istraživanje.
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Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu, objavila je Vlada na platformi X.
Naglasila je da takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.
Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa da provodi kiminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja.
Navijači su tijekom kortea skandirali antisemitske i nacističke uzvike.
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