POVICI U SPLITU
Orešković ponudila sedam mogućih reakcija Božinovića na skandiranje Torcide
Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na skandiranje navijača Hajduka tijekom kortea uoči utakmice s Ajaxom, tijekom kojeg su se čuli antisemitski i nacistički povici.
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Pritom je ponudila sedam mogućih scenarija reakcije potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
"Nakon kortea Torcide u kojem se skandiralo 'gazi, gazi, gazi Židove', 'Auschwitz, Auschwitz', 'ustaj Adolfe' i 'ajmo, ajmo ustaše', potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović će:
a) reći da je atmosfera bila spektakularna?
b) čuditi se kao pura zrnu od kuda se sad najadnom pojavilo ustaštvo i fašizam na ulicama?
c) opomenuti premijera Plenkovića da su to posljedice njegovih dvostrukih konotacija?
d) priznati da je svo crnokošuljarenje i uzvikivanje 'za dom spremni', pa tako i ono po koncertnim dvoranama i stadionima koje je HDZ-ova vlast u proteklih godinu i pol dana zdušno podupirala, bilo u službi promoviranja ideologije Ante Pavelića i Adolfa Hitlera?
e) pustit će da institucije odrade svoj posao i da momci u crnom pred sudom zaplaču kako nisu znali koga zazivaju i što njihovo skandiranje znači?
f) pozvati Josipa Dabru da zapjeva na sljedećoj konferenciji HDZ-a i da se vrati u Vladu?
g) na izvanrednoj press konferenciji će reći da lijeva oporba želi vratiti komunizam i Jugoslaviju? Što vi mislite?", upitala je Orešković.
Što su navijači skandirali?
Navijači Hajduka u koloni su se uputili prema stadionu, a na čelu kortea nalazio se automobil s lijesom na kojem je pisalo "Ajax".
Tijekom prolaska skandirali su "Gazi, gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz", "ustaj Adolfe" i "ajmo, ajmo, ustaše". Pjevali su i stihove: "Visoke peći, potpaljujem ja, dva reda koksa, tri Židova. Židov se dere aaaa".
U jednom trenutku razbili su lijes, nakon čega su ponovno počeli uzvikivati "Gazi, gazi, gazi Židove".
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske priopćili su da su tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni povici koji sadržavaju elemente kažnjivog ponašanja.
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