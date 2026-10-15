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POVICI U SPLITU

Orešković ponudila sedam mogućih reakcija Božinovića na skandiranje Torcide

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N1 Info
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15. lis. 2026. 22:15
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dalija orešković
Ivana Ivanovic, Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na skandiranje navijača Hajduka tijekom kortea uoči utakmice s Ajaxom, tijekom kojeg su se čuli antisemitski i nacistički povici.

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Pritom je ponudila sedam mogućih scenarija reakcije potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

"Nakon kortea Torcide u kojem se skandiralo 'gazi, gazi, gazi Židove', 'Auschwitz, Auschwitz', 'ustaj Adolfe' i 'ajmo, ajmo ustaše', potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović će:

a) reći da je atmosfera bila spektakularna?

b) čuditi se kao pura zrnu od kuda se sad najadnom pojavilo ustaštvo i fašizam na ulicama?

c) opomenuti premijera Plenkovića da su to posljedice njegovih dvostrukih konotacija?

d) priznati da je svo crnokošuljarenje i uzvikivanje 'za dom spremni', pa tako i ono po koncertnim dvoranama i stadionima koje je HDZ-ova vlast u proteklih godinu i pol dana zdušno podupirala, bilo u službi promoviranja ideologije Ante Pavelića i Adolfa Hitlera?

e) pustit će da institucije odrade svoj posao i da momci u crnom pred sudom zaplaču kako nisu znali koga zazivaju i što njihovo skandiranje znači?

f) pozvati Josipa Dabru da zapjeva na sljedećoj konferenciji HDZ-a i da se vrati u Vladu?

g) na izvanrednoj press konferenciji će reći da lijeva oporba želi vratiti komunizam i Jugoslaviju? Što vi mislite?", upitala je Orešković.

Što su navijači skandirali?

Navijači Hajduka u koloni su se uputili prema stadionu, a na čelu kortea nalazio se automobil s lijesom na kojem je pisalo "Ajax".

Tijekom prolaska skandirali su "Gazi, gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz", "ustaj Adolfe" i "ajmo, ajmo, ustaše". Pjevali su i stihove: "Visoke peći, potpaljujem ja, dva reda koksa, tri Židova. Židov se dere aaaa".

U jednom trenutku razbili su lijes, nakon čega su ponovno počeli uzvikivati "Gazi, gazi, gazi Židove".

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske priopćili su da su tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni povici koji sadržavaju elemente kažnjivog ponašanja.

Teme
dalija orešković hajduk torcida

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