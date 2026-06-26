Vlada ovlastila dva državna službenika za visoke funkcije u dva važna ministarstva

Marko Prpic/PIXSELL

Na zatvorenom dijelu sjednice u petak Vlada je razriješila, na osobni zahtjev, člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vjekoslava Jukić, a novom članicom imenovala je Martinu Levačić, kao predstavnicu ministarstva nadležnog za poslove energetike.

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Džavnom službeniku Veljku Radiću ponovo je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za otoke u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, s danom 1. srpnja 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Zvonimiru Matkoviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva demografije i useljeništva, najduže do šest mjeseci.