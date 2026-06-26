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razlog za dodatan oprez

FOTO / Panika na poznatoj jadranskoj plaži, zmija snimljena među dječjim igračkama u pijesku

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N1 Info
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26. lip. 2026. 09:12
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pixabay
taniadimas/Pixabay/ilustracija

Na dječjem igralištu na plaži u Bečićima uočena je zmija.

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Fotografiju zmije je Instagram stranici Podgorički vremeplov poslao jedan od roditelja.

Niјe poznato o koјoј vrsti se radi, ali sama činjenica da se zmiјa nalazila među dječјim igračkama dovoljan јe razlog za dodatan oprez, piše nezavisne.com.

"Apeliramo na roditelje da obrate pozornost na najmlađe, a nadležne službe da pregledaju teren i poduzmu potrebne mjere kako bi prostor bio siguran za sve posjetitelje", navodi se u objavi Podgoričkog vremeplova.

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Teme
djeca igračke plaža zmija

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