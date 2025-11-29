Vlada povećava neoporezive pragove za studentski rad na 4800 i 12.000 eura

Minimalna studentska satnica u Hrvatskoj ove je godine 6,06 eura, a od početka 2026. porast će na 6,56 eura. Sukladno novoj odluci, neoporezivi limiti za studentski rad povećat će se na 4.800 eura za studente koji su na poreznoj olakšici roditelja i na 12.000 eura za one koji nisu.