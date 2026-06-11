Vlada predložila šefa Časnog suda HDZ-a za predsjednika NO INA-e

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesena je i Odluka o izmjenama odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade RH kojom se razrješuju dosadašnji članovi i zamjenica člana Lucian Vukelić, Gordan Žanić i Tanja Paun. Novim članovima imenuju se Zvonimir Ante Korda i Slađana Čižmek, a zamjenicom člana Lidija Poljak Marić.