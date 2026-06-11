Damir Mikuljan
Vlada predložila šefa Časnog suda HDZ-a za predsjednika NO INA-e
Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak zaključkom predložila Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
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Kako se navodi u priopćenju, zaključkom je predložila Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana, Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Mikuljan je član HDZ-a i predsjednik Visokog suda stranke.
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesena je i Odluka o izmjenama odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade RH kojom se razrješuju dosadašnji članovi i zamjenica člana Lucian Vukelić, Gordan Žanić i Tanja Paun. Novim članovima imenuju se Zvonimir Ante Korda i Slađana Čižmek, a zamjenicom člana Lidija Poljak Marić.
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. izbor Ilijane Krešić Rajič i Gorana Gotala za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Na osobni zahtjev razriješena je članica Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Katarina Rumora, a novom članicom, koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, iz redova sindikata, imenovana je Izabela-Delfa Mišić.
Donesen je Prijedlog odluke kojom se razrješuje predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dr.sc. Ante Žigman, s danom imenovanja na drugu dužnost, na osobni zahtjev te je upućen u Hrvatski sabor na donošenje.
Marijana Balić imenovana je zamjenicom predstojnika Ureda predsjednika Vlade.
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