"Obnova se bliži kraju": Bačić u Sisku najavio završetak izgradnje novih zgrada

„Energetska obnova zatvorenog gradskog bazena ne bi bila moguća bez 2,5 milijuna eura bespovratne pomoći Ministarstva, a ukupna vrijednost projekta iznosi 11 milijuna eura, a razliku ćemo financirati kreditom na 15 godina. Očekujemo da će bazen biti otvoren u ožujku, a tijekom ljeta pristupit ćemo unutarnjem uređenju.“, rekao je gradonačelnik.