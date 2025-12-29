Plenković: Banovina se ubrzano obnavlja

"Prošlo je pet godina od razornog potresa u Petrinji. Žalimo za svih sedam žrtava, čije živote više ne možemo vratiti. Potres je nanio goleme ljudske i materijalne gubitke, ali je ujedno bio trenutak u kojem je Vlada RH pokrenula proces obnove te preuzela punu brigu o sigurnosti i revitalizaciji Banovine", objavio je premijer na X-u.