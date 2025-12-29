Bačić: Stanove u Sisku ćemo iznajmljivati po cijenama 20 puta nižima od tržišne

"Zahvalni smo na svoj pomoći i podršci, tada nam je to bilo najvažnije, a na toj solidarnosti i zajedništvu danas gradimo novu budućnost. U ovaj kraj desetljećima se nije ulagalo, a potres je postao prilikom koju smo dobro iskoristili. Danas gradimo novu budućnost i u Petrinju se doseljavaju novi stanovnici“, istaknula je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.