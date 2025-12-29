obnova od potresa
Bačić: Stanove u Sisku ćemo iznajmljivati po cijenama 20 puta nižima od tržišne
U Petrinji i Sisku u ponedjeljak je cjelodnevnim programom obilježena peta godišnjica razornog potresa koji je pogodio to područje 29. prosinca 2020. godine, pri čemu je posbno istaknuto kako se Hrvatska toga dana ujedinila i pokazala snagu solidarnosti i zajedništva.
Program je započeo u Petrinji mimohodom službi i volontera koji su među prvima priskočili u pomoć gradu i njegovim stanovnicima.
Sjećanje na smrtno stradale, gradi se nova budućnost
"Zahvalni smo na svoj pomoći i podršci, tada nam je to bilo najvažnije, a na toj solidarnosti i zajedništvu danas gradimo novu budućnost. U ovaj kraj desetljećima se nije ulagalo, a potres je postao prilikom koju smo dobro iskoristili. Danas gradimo novu budućnost i u Petrinju se doseljavaju novi stanovnici“, istaknula je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
Projekti za budućnost predstavljeni su u sklopu programa Dana otvorenih vrata, tijekom kojeg su građani mogli posjetiti obnovljene objekte javne namjene.
U petrinjskom potresu smrtno je stradalo sedam osoba. U Žažini je pri završetku obnove župne crkve sv. Nikole istaknuto sjećanje na orguljaša Stanka Zeca, koji je poginuo pokušavajući spasiti orgulje.
U Petrinji je otvoren Centar za mlade „Laura“, posvećen uspomeni na 13-godišnju Lauru Cvijić, najmlađu žrtvu petrinjskog potresa.
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izrazio je zadovoljstvo uređenjem centra te podsjetio na obnovu škola i fakulteta i izgradnju studentskog doma u Petrinji.
Sisački biskup Vlado Košić zahvalio je svim ljudima i Vladi na velikoj pomoći. „Sve ovo radimo zbog ljudi i budućih naraštaja, jer bez ljudi ovo ne bi imalo smisla“, poručio je Košić.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila je Opću bolnicu "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i sudjelovala u preventivnoj javnozdravstvenoj akciji.
„Zahvalna sam osoblju bolnice na pružanju prve pomoći u danima potresa i kontinuiranom pružanju zdravstvenih usluga tijekom svih ovih pet godina. To građanima daje sigurnost i privlači nove stanovnike“, rekla je Hrstić.
Ravnatelj bolnice Igor Vrga istaknuo je kako nikada neće zaboraviti katastrofalni potres. "Tražio se krevet više i boca kisika više. Pet godina poslije imamo najmoderniju opću bolnicu u Hrvatskoj, u koju je uloženo 55 milijuna eura. Svi zaposlenici ni u jednom trenutku nisu prestali pružati zdravstvene usluge i zato im veliko hvala“.
Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić naglasio je kako poslijepotresna obnova nije bila usmjerena samo na povratak u prijašnje stanje, već na cjelovitu obnovu i revitalizaciju prostora te stvaranje boljih uvjeta za život na pogođenim područjima.
„Obnova je ubrzana, ali smo još uvijek ograničeni kapacitetima građevinske operative u Hrvatskoj. Do ljeta 2027. obnovit ćemo preostalih tisuću obiteljskih kuća, a za te građane osigurali smo zamjenski smještaj u 45 novoizgrađenih višestambenih zgrada, iako dio stanovnika radije ostaje u kontejnerima uz svoje srušene kuće", kaže.
Stanovi će se iznajmljivati po cijenama do dvadeset puta nižima od tržišnih
Nakon završetka obnove stanovi u tim zgradama iznajmljivat će se mladima po cijenama do dvadeset puta nižima od tržišnih, jer je ta obnova temelj koncepta priuštivog stanovanja u Hrvatskoj, naglasio je Bačić dodavši kako je u državnom proračunu za iduću godinu osigurana milijarda eura, uz planirani završetak obnove do 2030. godine.
Provedba temeljite konstrukcijske obnove, zahvaljujući kojoj građani danas mogu biti sigurniji da se takva katastrofa neće ponoviti, bila je velik izazov za građevinsku struku, o čemu se govorilo na skupu "Dani potresnog inženjerstva" u Petrinji.
Predstavljeni su realizirani projekti cjelovite obnove i održan okrugli stol Gospodarska i obrazovna revitalizacija područja pogođenih potresom – pet godina nakon potresa, na kojem su sudjelovali predstavnici institucija i stručnjaci uključeni u proces obnove.
Sisak, Petrinja i Glina danas nisu isti gradovi kakvi su bili prije potresa - u mnogim su aspektima sigurniji, funkcionalniji i spremniji za budućnost. Prvi rezultati već su vidljivi, raste broj djece u vrtićima, više je učenika u školama, a ove je godine u sisačkom rodilištu rođeno 80 beba više nego lani.
