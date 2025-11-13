"Politička igra"
Vojković: Stranke dobro ideološki zarađuju, a Thompson koristi situaciju kako bi dobro zaradio na koncertima
Novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković bio je gost Novog dana kod našeg Ivana Hrstića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.
Dobra reklama
"Marko Perković Thompson pjeva tu pjesmu 30 i nešto godina i ima isti tekst. Toliko su u medijima digli Thompsona da ja ne znam je li netko dobio bolju reklamu za koncerte od njega. Sada svi znaju za te božićne koncerte, cijela država, ti koncerti su na naslovnicama ", komentirao je Goran Vojković koncerte Marka Perkovića Thompsona.
Politička igra
Navodi da se radi o političkoj igri: "Desnica je ostala bez svojih glasova, Domovinski pokret je pao na 2, 2 i pol posto. Ako skupi klub na narednim izborima, to je velika stvar. Pojavila se rupa na desnici koju su neki pokušali iskoristiti i ući. Nekih 5, 7, 8 posto desnih glasova netko želi pokupiti za sebe, još ne znamo tko.
Možemo jako dobro želi mobilizirati svoje birače, dobrodošla je ta ideologija. HDZ sebe žele pozicionirati, tuđmanovski, kao stožernu stranku koja smiruje strasti, rješava sve, što jako dobro prolazi u hrvatskom narodu. Svi iz ovoga dobro ideološki zarađuju i mobiliziraju svoje birače. Thompson koristi situaciju kako bi dobro zaradio na koncertima, on je uspješan biznismen."
