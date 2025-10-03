dalibor paus
Vojna proizvodnja u Uljaniku? "Pokušaj dovođenja pred gotov čin"
Zastupnik IDS-a Dalibor Paus bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o budućnosti hrvatskih brodogradilišta i mogućoj vojnoj proizvodnji te može li se to očekivati u Uljaniku.
Dalibor Paus izrazio je zabrinutosti da bi moglo doći do zaokreta u Uljanika i vojne proizvodnje: "Izrazili smo zabrinutost zbog netransparentnosti u kojoj se to odvija. Uljanikom potpuno upravlja država, ta tvrtka namjerava nadopuniti svoje djelatnosti vojnim djelatnostima, a o tome nitko ništa ne zna. To se već planira na skupštini 17. listopada 2025. Ne zabrinjava to što bi se gradio vojni brod u pulskom brodogradilištu nego cijeli niz djelatnosti koji nije vezan isključivo uz brodogradnju."
O kojim je djelatnostima riječ?
"Danas je na lokalnom portalu osvanulo s kojim se sve djelatnostima planira nadopuniti, proizvodnja naoružanja i vojne opreme, remont naoružanja i vojne opreme, promet naoružanja i vojne opreme, proizvodnja oružja i streljiva itd. Jedan tako važan pomak u poslovanju Uljanika s civilnog dijela u vojni dio i u proizvodnju streljiva te prodaju i proizvodnju eksploziva, ne samo brodogradnju. To se ne može odvijati na netransparentan način, u vlasništvu države", navodi.
"Pokušaj dovođenja pred gotov čin"
Dodaje da se sve radi bez znanja gradonačelnika i građana Pule: "Čini mi se da bi o takvom pomaku trebali odlučiti građani Pule."
"Ovo je pokušaj dovođenja pred gotov čin", govori Paus.
