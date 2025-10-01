Bezazlen predmet u kupaonici može biti skrivena opasnost za zdravlje - zamijenite ga odmah

Pixabay

Svi znamo za opasnosti od plijesni koja se skriva u kupaonici. Ali ono što vjerojatno niste znali jest da se tamo nalazi još nešto što može biti štetno za vas i vašu obitelj.

Prema stručnjacima iz PlumbNation-a, opasan predmet u kupaonici je vaša zavjesa za tuš – ukoliko je napravljena od PVC-a. To je vrsta plastike koja sadrži razne aditive radi poboljšanja fleksibilnosti i trajnosti, piše The Sun, a prenosi danas.rs.

Kada su PVC zavjese za tuš izložene toplini i vlazi – na primjer dok se tuširate – mogu ispuštati hlapljiva organska jedinjenja (VOC) i druge štetne kemikalije u zrak. Takva jedinjenja uključuju ftalate, organotine i dioksine, a dugotrajna izloženost njima može dovesti do zdravstvenih problema poput iritacije kože, problema s disanjem, pa čak i hormonske neravnoteže.

Redovito čistite zavjesu

Osim što PVC zavjese za tuš mogu utjecati na zdravlje, one također imaju veliki negativan utjecaj na okoliš. "Proizvodnja i odlaganje PVC-a doprinose zagađenju okoliša", upozoravaju stručnjaci iz PlumbNation-a.

Zašto ne biste, umjesto PVC zavjese za tuš, izabrali onu napravljenu od materijala poput poliestera, pamuka ili konoplje? Ako ipak ne možete nabaviti ništa drugo osim PVC-a, postoje načini da umanjite rizike.

Kako umanjiti rizike?

Ocat može biti odlična opcija kada želite ukloniti plijesan sa zavjese za tuširanje. Napravite otopinu octa i vode u bočici s raspršivačem – možete dodati i nekoliko kapi eteričnog ulja za ugodan miris – i redovito prskajte zavjesu.

Pobrinite se da je vaša kupaonica dobro prozračena i redovito čistite zavjesu za tuš kako biste spriječili razvoj plijesni i gljivica. Također, trebali biste razmisliti o redovnoj zamjeni zavjese.