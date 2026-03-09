Vraćeno tisuću Hrvata s Bliskog istoka, Ministarstvo objavilo važne preporuke

Službe MVEP-a na terenu ostat će u pripravnosti i nastaviti pratiti potrebe hrvatskih državljana na terenu, kojima poručuju da prate i upute lokalnih vlasti. Ostalima preporučuju izbjegavanje svih putovanja u to područje do daljnjega, kao i izbjegavanje tranzitnih letova preko navedenog područja jer su u svakom trenutku moguće obustave zračnog prometa zbog rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem veljače.