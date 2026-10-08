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niska razina na izvorištu

Vrgorac i okolna sela bez pitke vode

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Hina
|
08. lis. 2026. 16:43
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Voda UNSPLASH
Andres Siimon on Unsplash / Ilustracija

Stanovnici Vrgorca i okolnim mjesta ostali su do daljenjeg bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je u četvrtak komunalno poduzeće Vrgorac.

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Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se putem autocisterni.

Stanovnicima se preporučuje da se pridržavaju navedenog rasporeda raspodjele vode po mjestima i pravovremeno osiguraju potrebne količine vode za osnovne osobne potrebe.

Teme
autocisterne niska razina vode redukcija vode vodoopskrba štednja vode

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