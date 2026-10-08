niska razina na izvorištu
Vrgorac i okolna sela bez pitke vode
Stanovnici Vrgorca i okolnim mjesta ostali su do daljenjeg bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je u četvrtak komunalno poduzeće Vrgorac.
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Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se putem autocisterni.
Stanovnicima se preporučuje da se pridržavaju navedenog rasporeda raspodjele vode po mjestima i pravovremeno osiguraju potrebne količine vode za osnovne osobne potrebe.
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