Vrgorac i okolna sela bez pitke vode

Andres Siimon on Unsplash / Ilustracija

Stanovnici Vrgorca i okolnim mjesta ostali su do daljenjeg bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je u četvrtak komunalno poduzeće Vrgorac.

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Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se putem autocisterni.

Stanovnicima se preporučuje da se pridržavaju navedenog rasporeda raspodjele vode po mjestima i pravovremeno osiguraju potrebne količine vode za osnovne osobne potrebe.