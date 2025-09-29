Treba li kažnjavati roditelje maloljetnih nasilnika? Evo što kaže pravobraniteljica za djecu

"Ako sustav socijalne skrbi procijeni da svojim postupcima ili propustima ugrožavaju razvoj djeteta, može primijeniti obiteljsko-pravne mjere, a izdvajanje djeteta iz obitelji koristi se samo kao krajnja mjera. Što se tiče naknade štete prouzročene maloljetnicima, oštećenik se upućuje u građanskopravni postupak, gdje nakon završetka kaznenog postupka može ostvariti svoja prava", odgovorila je pravobraniteljica upitana treba li po službenoj dužnosti goniti roditelje nasilnih maloljetnika da nadoknade štetu osobama kojima maloljetnici nanesu ozljede ili unište imovinu?