Vrtić ispisao gotovo 300 djece, stigla im inspekcija, a iz Grada kažu: "To nije provedivo"

"Istim rješenjem naloženo je smanjenje broja djece u odgojnim skupinama najkasnije do 31. kolovoza 2025. godine. Postupajući po toj obvezi, Grad Slavonski Brod i gradske predškolske ustanove morali su poduzeti niz organizacijskih i strukturnih mjera te je uz to osnovao i treću ustanovu dječjih vrtića te donio novi Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece. Pravilnikom je prednost dana djeci čija su oba roditelja zaposlena, djeci s teškoćama u razvoju te djeci u socijalno osjetljivim situacijama. Tek po upisu navedenih kategorija, i ako su kapaciteti to dopuštali, upisivala su se ostala djeca. Riječ je o socijalno odgovornoj odluci, vođenoj načelom jednakih prilika i zaštite najranjivijih skupina", ističu iz Grada Slavonskog Broda.