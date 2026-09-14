NAPOKON
Vučković: Otpad u Gospiću bit će prekriven ovaj tjedan
Nakon što su na sjednici Vlade u ponedjeljak predstavljene izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavila je da će otpad u Gospiću biti prekriven u prvoj polovici ovog tjedna.
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„Prilično smo uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unaprijeđenje, bolju prevenciju i bolju provedbu Zakona. Fokusiran je na jači nadzor, bolje kontrole, smanjivanje šteta u okolišu, kao i šteta u proračunu. Također, Zakon koji predlažemo dodatno unaprjeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva, prije svega, smanjivanje odlaganja miješanog komunalnog otpada, ubrzanje povećanja stope recikliranja, i podloga je za dodatne iskorake”, istaknula je Vučković u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade.
Na novinarski upit kazala je da su kazne dijelom povećane, no, dodala je, ovaj se Zakon bavi prekršajima i utvrđuje sankcije za njih, dok će se Kazneni zakon detaljnije baviti sankcijama za kaznena djela.
Ministrica je najavila da će otpad u Gospiću biti prekriven u prvoj polovici ovoga tjedna, kao i odvoz otpada u cementare. Dodala je da je ugovor s izvođačima za prekrivanje već potpisan te da nije bilo žalbi.
"Prekrivanje otpada obavit će se ovaj tjedan"
Dodala je da će se prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda s otpadom obaviti u najkraćem mogućem roku, ovaj tjedan.
Kada je riječ o rasutom otpadu, Vučković je navela kako je obrada pristiglih ponuda još uvijek u tijeku, pri kraju je i uskoro će o odluci informirati javnost.
Odluka može biti, kazala je, odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odluka o poništenju. Dođe li slučajno do toga, bez odgode će se, promptno iznaći okvir za ubrzanje uklanjanja rasutog, opasnog otpada s lokacije, poručila je.
Za desetak tvrtki koje ispituju teren i koje su zainteresirane za sanaciju, navela je da one u svojim ovlaštenim laboratorijima, nakon što su uzele uzorke, rade analize. Svako dodatno ispitivanje, karakterizacija tog izrazito heterogenog otpada smanjuje neizvjesnost i sigurno će doprinijeti našem zajedničkom cilju ubrzanog uklanjanja otpada s lokacije, a u ovom slučaju, zakopanog otpada, ustvrdila je Vučković.
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