Vučković: Otpad u Gospiću bit će prekriven ovaj tjedan

„Prilično smo uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unaprijeđenje, bolju prevenciju i bolju provedbu Zakona. Fokusiran je na jači nadzor, bolje kontrole, smanjivanje šteta u okolišu, kao i šteta u proračunu. Također, Zakon koji predlažemo dodatno unaprjeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva, prije svega, smanjivanje odlaganja miješanog komunalnog otpada, ubrzanje povećanja stope recikliranja, i podloga je za dodatne iskorake”, istaknula je Vučković u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade.