Bušić o početku sanacije otpada: "Ljudi su skeptični, odluka o cementarama bila je ishitrena"

Građani Gospića su sretni jer dio otpada napokon odlazi, dok Građani Istre i Našica najavljuju prosvjede. "Mi smo i do sada komunicirali da očekujemo da cijela sanacija bude stručna, da prilikom sanacije, odvoženja i zbrinjavanja ne dođe do bilo kakve ugroze nekog drugog dijela Hrvatske. Pratit ćemo situaciju i mislim da je vrijeme da se doista počne transparentno komunicirati s javnosti. Ovo je bila jedna ad hoc mjera, ali sigurno nećemo vratiti povjerenje institucija ako nam ne budu u budućnosti svaki korak sanacije objasnili", rekao je Bušić.