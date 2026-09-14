"GOSPIĆ JE NAŠ DOMA"
Bušić o početku sanacije otpada: "Ljudi su skeptični, odluka o cementarama bila je ishitrena"
Vjekoslav Bušić iz Inicijative "Gospić je naš dom" javio se u program N1 televizije. S našom Katarinom Plantak komentirao je početak sanacije opasnog otpada u Gospiću.
Danas u 11 sati u Gospiću je počeo operativni sastanak predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i izvođača radova vezan za sanaciju i odvoz 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Danas se u Vladi održava sjednica, gdje će biti predstavljene izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
"Ovo je zapravo jedna odluka Vlade koja je došla kao posljedica toga što nažalost za 650 tona neopasnog otpada nisu uspjeli raspisati natječaje da se taj dio otpada bio saniran. Nažalost, ovo predstavljamo kao početak sanacije, a vidimo s kakvim poteškoćama radimo s tek malim dijelom otpada koji bi trebao otići. Vidimo i reakcije u Istri i Našicama, gdje se ljudi bune", rekao je.
Bušić je dodao da je i taj dio postupka netransparentan: "Ljudi očito, u tim dijelovima Hrvatske, imaju potpuno nepovjerenje prema sustavu i zapravo još jedna reakcija građana gdje su potpuno razočarani u način komunikacije s građanima, da im nije do kraja jasno što će se događati", rekao je.
Građani Gospića su sretni jer dio otpada napokon odlazi, dok Građani Istre i Našica najavljuju prosvjede. "Mi smo i do sada komunicirali da očekujemo da cijela sanacija bude stručna, da prilikom sanacije, odvoženja i zbrinjavanja ne dođe do bilo kakve ugroze nekog drugog dijela Hrvatske. Pratit ćemo situaciju i mislim da je vrijeme da se doista počne transparentno komunicirati s javnosti. Ovo je bila jedna ad hoc mjera, ali sigurno nećemo vratiti povjerenje institucija ako nam ne budu u budućnosti svaki korak sanacije objasnili", rekao je Bušić.
Odluku o izboru cementara saznali su, kaže, kao i svi - preko medija. "Ali, to je bilo toliko ishitreno i brzo, odmah dan nakon što je grupa iz Zaprešića odustala zbog pritiska javnosti. Kad ljudi vide da se u saniranju političke štete donose odluke preko noći, vjerojatno su zato u cijeloj Hrvatskoj, u najmanju ruku, skeptični", poručio je.
Komentirajući odluku o prekrivanju otpada, navodi da javnost ponovno nema tehničke specifikacije niti podataka kako će se to izvesti, s kakvim folijama i što stručnjaci o tome kažu. "Ne bih htio da se dogodi da to prekrivanje preraste u ad hoc mjeru, u nekakav dojam da se nešto radi, a da nam to skroz produži neke rokove. Mi bismo morali paralelno već sada znati što je sljedeći korak.
Premijer Plenković najavio je osnivanje tima stručnjaka koji bi trebali komunicirati s javnošću i pojašnjavati korake. "Teško mi je reći što očekujem. Nadam se da neće biti ono što je najavljeno, da će oni isključivo tumačiti nalaze i mišljenja, koji su u tom dijelu potpuno jasni. Nadam se da će u cijeli budući postupak sanacije biti uključeni stručnjaci, kao što smo i zahtijevali", istaknuo je.
Kaže da mu je drago da sad stručnjaci, koji su bili utihnuli, na svojim Facebook stranicama komentiraju poteze Vlade i znose određene kritike.
Bliži se 20. rujna, rok za plan sanacije. Bušić kaže da čekaju da vide hoće li on biti objavljen javno ili kroz neki sastanak. "Kao i do sada, pokušat ćemo svaku odluku i prijedlog Vlade, svaku najavu, komentirati na način da se ne upuštamo mi u analizu, već ćemo se konzultirati sa stručnjacima", rekao je.
Inicijativa ide pred Europski parlament, gdje će, kaže, upozoriti na sve propuste koji su se ovdje dogodili. "Nadam se da se ovakav slučaj više nikad neće dogoditi u Hrvatskoj i nadam se da su svi vidjeli kakve rupe i propuste imamo u gospodarenju otpadom", zaključio je.
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