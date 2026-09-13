Otpad iz Gospića zabrinuo susjede: Postoji sumnja da se uvozi u BiH kao "alternativno gorivo" za cementare

"Ne želimo da Bosna i Hercegovina postane mjesto na kojem će se spaljivati otpad koji druge države ne žele ili ne mogu zbrinuti na svojem teritoriju. Posebno ne želimo da se otpad iz konkretnog slučaja u Gospiću preusmjeri u BiH bez znanja i informiranosti građana. Zdravlje ljudi ne smije biti cijena prekograničnog zbrinjavanja otpada", poručili su iz Neformalne skupine građana "Za čist zrak", inzistirajući na potpunoj transparentnosti i hitnoj reakciji vlasti.