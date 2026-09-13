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Upućeno pismo bh. vlastima

Otpad iz Gospića zabrinuo susjede: Postoji sumnja da se uvozi u BiH kao "alternativno gorivo" za cementare

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N1 BiH
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13. ruj. 2026. 20:39
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19.08.2026., Gospic - Silos i mjesto gdje je odlozen otrovni i opasni otpad bez ikakve zastite. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Neformalna skupina građana "Za čist zrak" iz Kaknja uputila je otvoreno pismo ključnim institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije BiH povodom informacija o opasnom otpadu na području Gospića u Hrvatskoj. Iz ove organizacije izrazili su duboku zabrinutost i zatražili hitne odgovore na pitanje postoji li mogućnost da se taj otpad uvozi i spaljuje u cementarama diljem Bosne i Hercegovine kao alternativno gorivo.

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Pismo je upućeno premijeru Federacije BiH, predsjedateljici Vijeća ministara BiH, ministru vanjskih poslova BiH te federalnoj ministrici okoliša i turizma.

Traže hitnu provjeru uvoza i prekograničnog prometa

Iz skupine "Za čist zrak" ističu da građani BiH imaju pravo znati što se uvozi u zemlju, iz kojih konkretnih mjesta otpad dolazi te tko su uvoznici i krajnji korisnici.

Od nadležnih zahtijevaju jasne i provjerljive odgovore na šest ključnih pitanja, s naglaskom na to jesu li hrvatske institucije tijekom 2025. i 2026. godine uputile bilo kakve zahtjeve za prekogranični promet otpada iz Gospića.

"Posebno zahtijevamo odgovor na ključno pitanje: Postoji li mogućnost da je otpad iz Gospića već uvezen u Bosnu i Hercegovinu i spaljen u nekoj od cementara? Ovo pitanje ne smije ostati bez odgovora. Ako ne postoji nedvosmislena potvrda, tražimo hitnu i potpunu provjeru cjelokupne transportne i carinske dokumentacije", navode iz kakanjske organizacije.

"BiH ne smije biti odlagalište za tuđi otpad"

U priopćenju se podsjeća na već postojeću zabrinutost javnosti u BiH zbog korištenja RDF/SRF otpada, starih automobilskih guma i drugih opasnih materijala u industrijskim postrojenjima i cementarama.

"Ne želimo da Bosna i Hercegovina postane mjesto na kojem će se spaljivati otpad koji druge države ne žele ili ne mogu zbrinuti na svojem teritoriju. Posebno ne želimo da se otpad iz konkretnog slučaja u Gospiću preusmjeri u BiH bez znanja i informiranosti građana. Zdravlje ljudi ne smije biti cijena prekograničnog zbrinjavanja otpada", poručili su iz Neformalne skupine građana "Za čist zrak", inzistirajući na potpunoj transparentnosti i hitnoj reakciji vlasti.

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bih cementara gospić otpad

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