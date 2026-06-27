Split predlaže zabranu prodaje alkohola u trgovinama nakon 21 sat ljeti

Za kršenje odluke bile bi propisane novčane kazne predviđene Zakonom o trgovini. Za pravne osobe one iznose od 5.000 do 39.810 eura, za odgovorne osobe u pravnim osobama od 2.000 do 6.630 eura, za obrtnike i druge osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od 5.000 do 13.270 eura, a za fizičke osobe od 2.000 do 6.630 eura.