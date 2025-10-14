Imamo politički momentum, te potporu premijera i Vlade, da to i napravimo. Nemojmo ostati samo na parolama, dajmo tim ljudima prostor da se vrate i ulažu u Hrvatsku, jer su pomagali kad je Hrvatskoj najviše bilo potrebito. Preduvjet za to je u našim politikama i zakonima, jer nije stvar u tome da te ljude vratimo, već da im pružimo uvjete za povratak, a to su prvenstveno vladavina prava i pravde te uklanjanje administrativnih zapreka za povratak, poručio je potpredsjednik vlade Ivan Anušić.