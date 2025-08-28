Iseljava uglavnom mlađe obrazovano stanovništvo, obitelji s djecom i to nam potvrđuje manjak djece u školi. 2025. godine u prvih šest mjeseci veći je prirodni pad nego u prvih šest mjeseci prošle godine. To će do kraja godine biti vjerojatno preko 22 tisuće više umrlih nego rođenih, taj trend se ne zaustavlja i to je nešto što treba zabrinuti. Činjenica je da će u Hrvatskoj biti veći broj stanovnika, ali je upitno je li to stalno stanovništvo kada se radi popis stanovništva. Imamo više stanovnika, ali to nije stalno stanovništvo i ne odražava se na reprodukciju stanovništva koja je, prema podacima, još gora nego prošle godine", tvrdi Stjepan Šterc.