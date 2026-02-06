Zagrebački HDZ: Radikalno lijeva sekta Možemo! nastavlja još agresivnije terorizirati građane

"Ovakav pogled na stvar govori o potpunoj odnarođenost radikalno lijevih političkih opcija. Znači li to da će od sada sve nacionalno, sve domoljubno, sve hrvatsko, Možemo i njegov junior partner u Zagrebu SDP, proglašavati ugrožavanjem sloboda vlastitih pristaša, a potom ih projicirati kao ugrožavanje sloboda većine građana? Kada su prije par mjeseci koračali pod parolom 'Balkanska federacija bez država i nacija', svima nam je moralo biti jasno što će se dogoditi", ustvrdili su.