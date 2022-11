Zagrepčani o novom modelu odvoza: “Ovaj čušpajz ne izgleda suvislo posloženo”

Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Mjesec dana je prošlo od kad građani moraju razvrstavati otpad u Zagrebu po novom modelu. Mnogi još te navike moraju usvojiti, ali za početak, gradonačelnik kaže da je zadovoljan.

“Pa mogu reći da sam zadovoljan…”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Već mjesec dana građani otpad odvajaju prema novom modelu. Gradonačelnik je zadovoljan, a građani – skeptični. Kontejneri su pretrpani – žute, bijele, zelene vrećice, sve osim plavih.

“Ovaj čušpajz.. Ne izgleda mi baš suvislo posloženo. Ljudi se moraju malo disciplinirat,i treba im vremena malo da se priviknu”, kaže jedan Zagrepčanin.

“Naravno odvajanja treba biti, ali mora se onda i na vrijeme odvesti, a ne da sve to se skuplja”, dodaje drugi građanin.

Za ovakvu situaciju gradonačelnik ima rješenje – smanjiti odvoz miješanog otpada u obiteljskim kućama pa povećati odvoz plastike i papira u višestambenim zgradama na jednom tjedno.

“Trebamo se sada prilagođavati odvozu otpada za plastiku i papir koji se u puno većim količinama sada odvajaju. I zato se i radi revizija broja odvoza u obiteljskim kućama, to više neće biti dva puta tjedno nego jednom kako bismo oslobodili kamione za češći odvoz plastike i papira. Sada je on interventni, idemo prema tome da on bude službeno jednom tjedno za višestambene zgrade u Zagrebu”, rekao je Tomašević.

U ovoj je zgradi smeće odvezeno netom prije nego što smo došli. A stanari muku muče kako pod ključ staviti kontejnere da ne bi zbog pojedinca koji krivo razvrstava svi dobili kaznu.

“Nerazvrstani otpad se smanjio za više od pola, ali svejedno sve trebamo strpati jer je strahovit problem s plastikom i papirom jer nam svi tu donose”, priča predstavnica stanara Dragica Lazi.

Rješenje za izgradnju tipiziranih bokseva su dobili – 3 boksa, 8 kontejnera, 150 000 kuna – za jedan ulaz sa 114 stanova.

“Boks se ne može staviti na ovaj asfalt jer to nije dovoljno čvrsto zbog vjetra pa se taj trošak zbog te podloge jako povećava jer mora biti betonska”, kaže predstavnica stanara Lazić.

Dodaje da će to to koštati od 140 do 160 tisuća kuna za osam kontejnera, ovisno o izvođaču.

“Mi toliko novca nemamo, i jedini način da se to realizira je dizanje pričuve, a mislim da stanari na to neće pristati”, ističe.

U centru grada umjesto o ključevima za kante već mjesec dana brinu da plave ZG vrećice iznesu u točno određeno vrijeme, od 20 do 22 svakim danom osim nedjeljom.

“Prednost je velika jer vidite nema nijedne kante, to je bio nesnošljivi smrad ljeti”, kaže građanka Zagreba. Vrećicu, dodaje, iznosi svaki drugi ili treći dan.

“Nikad nisam imao problema s tim. Krenuo sam razvrstavati davno prije. Ovo je bilo samo privikavanje na novu vrećicu”, rekao je Zagrepčanin.

“Svaki početak je težak, čudim se kritičarima, super je što u centru smeće voze svaki dan”, smatra stanovnik Zagreba.

I da, svaki početak je težak. Prošlo je tek mjesec dana, prilagođavamo se iz mjeseca u mjesec. S jedne strane građani se trebaju dodatno educirati, a sustav dodatno unaprijediti.

