Oglas

"Došao je cijeli Zagreb"

Zagrepčani pojurili na Sljeme, gužve na žičari: "Neizdrživo je"

author
N1 Info
|
23. stu. 2025. 12:08
22.11.2025., Zagreb - Snijezni ugodjaj na Zagrebackom Sljemenu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zagrepčani su u subotu pojurili na Sljeme nakon što je pao snijeg. Isti scenarij dogodio se i u nedjelju. Nastala je gužva na sljemenskoj žičari, stvorila se dugačka kolona. Mnogi su u rukama držali sanjke i s nestrpljenjem čekali 'osvojiti vrh'.

Oglas

"Neizdrživo je čekati u redu. Kao da je cijeli Zagreb došao ovdje", pisali su za 24sata.

Svaka kabina može primiti do 10 ljudi i opremljena je vanjskim prostorom za skije i sportsku opremu. Fleksibilne klupice unutar svake kabine omogućuju prijevoz osoba s invaliditetom ili bicikala. Kabine su vrste Omega IV, švicarskog proizvođača kabina CWA.

Žičara Sljeme povezuje Gračansko dolje u Zagrebu s vrhom Medvednice (Sljeme). Vožnja traje oko 20 minuta, a trasa je duga oko 5 km. Žičara nije besplatna za sve - građani s prebivalištem u Zagrebu imaju pravo na besplatnu vožnju, dok ostali plaćaju kartu (šest eura jednosmjerno ili 10 eura povratno). Djeca, učenici, studenti i umirovljenici imaju snižene cijene (oko 2-4 €).

Do donje stanice dolazi se tramvajem linije 15 (Mihaljevac - Gračansko Dolje) ili autobusom, a kod stanice postoji i podzemna garaža (parking se naplaćuje). Radno vrijeme ovisi o sezoni i vremenskim uvjetima.

Teme
Sljeme Zagreb gužve snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ