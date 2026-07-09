Zaiskrilo u Saboru oko inflacije. SDP-ovac: Od kad su trešnje luksuz? Milka me više ne veseli...

Odgovorila mu je HDZ-ova Danica Baričević. “Vi uvjeravate ljude, a mi smo tri puta dobili povjerenje da vodimo ovu državu. Znači da smo dobri i da smo na dobrom putu kad smo dobili mandat za sastavljanje vlade i da vodimo dobru vladu, a vi ste ovdje morali donijeti knjigu srama za onaj mandat kada ste vi bili na vlasti, kada je zaposlenost bila najmanja i kad je kreditni rejting bio u smeću”, poručila je Baričević.