Prepirka
Zaiskrilo u Saboru oko inflacije. SDP-ovac: Od kad su trešnje luksuz? Milka me više ne veseli...
U slobodnim govorima u Saboru u četvrtak ponovno je dominirala tema inflacije, pri čemu je zaiskrilo između SDP-a i HDZ-a oko pitanja jesu li građani živjeli gore sada ili u vrijeme SDP-ove vlade.
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SDP-ov Mišel Jakšić za govornicu je došao s knjigom žalbi hrvatskih građana zbog inflacije i istaknuo kako oni “znaju da se iza brda valjaju biblijski mršave godine i da je politika Andreja Plenkovića Hrvatsku učinila i ranjivijom i izloženijom i siromašnijom no ikad”.
“Od kada su trešnje luksuz? Cijena cheeseburgera u McDonald’su se skoro poduplala u zadnjih pet godina, Milka čokolada me više ne veseli...", nabrajao je Jakšić dodajući kako nemamo domaće proizvode na policama jer su hrvatske vlade zaboravile koliko je važna domaća poljoprivredna proizvodnja.
“Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta”, poručio je Jakšić.
HDZ-ovka: Dobri smo, tri puta smo dobili povjerenje da vodimo državu
Odgovorila mu je HDZ-ova Danica Baričević. “Vi uvjeravate ljude, a mi smo tri puta dobili povjerenje da vodimo ovu državu. Znači da smo dobri i da smo na dobrom putu kad smo dobili mandat za sastavljanje vlade i da vodimo dobru vladu, a vi ste ovdje morali donijeti knjigu srama za onaj mandat kada ste vi bili na vlasti, kada je zaposlenost bila najmanja i kad je kreditni rejting bio u smeću”, poručila je Baričević.
Damir Biloglav (DOMiNO) poručio je malim obiteljskim iznajmljivačima da ne odustaju od svoje borbe i da nisu sami. Naglasio je i da treba razlikovati one koji imaju 10 i više apartmana od malih obiteljskih iznajmljivača.
“Oni nisu nikakva opasnost za državu. Nisu to nikakvi ljudi koji će sad zgrnuti nekakvo bogatstvo preko noći. To je jednostavno pokušaj da se preživi, da se ostane na nogama. I sad država ide đonom na njih. A u ime koga i u čijem interesu”, pitao se Biloglav.
Puljak: Mi se još borimo s pečatima i papirima, dok svijet razgovara o AI-ju
Marijana Puljak iz Centra govorila je o važnosti implementacije suvremene tehnologije u razvoj društva i gospodarstva te se zapitala gdje je u tome Hrvatska.
“Dok svijet razgovara o umjetnoj inteligenciji, računalnoj snazi i digitalnom suverenitetu, mi se još borimo s papirima, pečatima, neusklađenim registrima i zastarjelim sustavima”, konstatirala je Puljak.
Predrag Mišić iz Domovinskog pokreta pozvao je na zajedničko rješavanje velikih problema roditelja djece s autizmom koja su bez prave institucionalne podrške na svim razinama.
“Predlažem da ovu temu otvorimo ozbiljno i sustavno i bez podjela, da razgovaramo o nacionalnoj strategiji za osobe iz spektra autizma, povećanje kapaciteta stručnih službi u razvoju usluga za odrasle osobe te ostvarivanje sustava koji će pružiti sigurnost tim obiteljima i njihovoj djeci”, poručio je Mišić.
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