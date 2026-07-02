Zašto nešto "u Osijeku košta x, a na otocima x + 1"?

"U jadranskoj Hrvatskoj je velika potrošnja jer tamo ljeti dođe dvadesetak milijuna turista. Oni u kratkom roku formiraju veliku potražnju pa tržište morate opskrbiti kako znate i umijete jer znate da turist ne može doći na - opet za primjer spominjem Dugi otok - a da tamo ne nađe sve ono što mu treba. Pa zbog te potražnje u ljetnim mjesecima postoji, nažalost, neravnoteža između jadranske i kontinentalne Hrvatske. Stoga su cijene različite jer se formiraju na različite načine. Nije to neobična pojava, tako je i u drugim zemljama", kazao je Novotny.