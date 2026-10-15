SIGURNOSNA SITUACIJA
Zamjenik šefa splitske policije o kaosu u gradu: Navijači su zatvoreni za komunikaciju s nama
Zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić osvrnuo se na sigurnosnu situaciju u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, istaknuvši da je policija poduzela niz mjera kako bi spriječila navijačko nasilje, no da joj u tome otežava činjenica da navijačke skupine ne žele komunicirati s policijskim službenicima.
Barić je u Dnevniku HRT-a rekao da su pripreme za utakmicu počele odmah nakon ždrijeba, s obzirom na to da su navijači Ajaxa poznati po rizičnom ponašanju. Policija je izradila sigurnosnu procjenu koju je naknadno dopunjavala novim informacijama, a u Split su stigli policijski službenici iz gotovo svih policijskih uprava.
"Ozbiljno smo prionuli poslu, napravili smo prvu sigurnosnu procjenu, a kako su dolazile nove informacije, tu smo procjenu nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno", rekao je Barić.
U Splitu oko 1900 navijača Ajaxa
Prema Barićevim riječima, u Splitu se nalazi oko 1900 navijača Ajaxa, od kojih je približno 300 procijenjeno kao rizično. Policija od početka prikuplja informacije na temelju kojih prilagođava svoje postupanje i osigurava dovoljan broj službenika na terenu.
Pojačane sigurnosne mjere nastavit će se i nakon utakmice, sve dok gostujući navijači ne napuste Hrvatsku.
"Očekujemo da će to u slučaju Splita biti nekad sutra u večernjim satima, a tada će redovne snage policijske uprave dalje osiguravati grad", istaknuo je.
Govoreći o događajima prethodne večeri, kada je prijetio sukob navijača Hajduka i Ajaxa, Barić je naglasio da je policija brzo reagirala i uspostavila javni red i mir.
"Imali smo intervenciju u kojoj smo u 15 minuta uspostavili javni red i mir, a nije bilo ozlijeđenih osoba. Priveli smo 57 izgrednika, a od toga 49 je bilo gostujućih i osam domaćih", rekao je.
Osiguravanje grada počelo je još u utorak, kada su stigle prve skupine navijača Ajaxa. Policajci su raspoređeni na više lokacija kako bi mogli pravodobno intervenirati ako bude potrebno. Takav raspored omogućio im je da brzo reagiraju i tijekom posljednjeg incidenta, nakon što su uočili okupljanje većeg broja navijača obiju skupina.
Više oduzete pirotehnike, manje prekršaja
Barić je naveo da se protupravna ponašanja povezana s navijačima najčešće događaju tijekom putovanja na utakmice, u gradovima domaćinima i na stadionima. Među učestalijim problemima izdvojio je dogovorene tučnjave navijačkih skupina te unošenje i uporabu pirotehnike.
U prvih devet mjeseci ove godine policija je oduzela 891 pirotehničko sredstvo, dok ih je u istom razdoblju prošle godine zaplijenila 475.
"To je porast za gotovo duplo, međutim kada gledamo same događaje koji su po Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, tu bilježimo pad od gotovo 20 posto", kazao je Barić.
Kažnjavanje bi trebalo biti brže
Osvrćući se na sankcioniranje navijačkog nasilja, Barić je ocijenio da su trenutačne kazne uglavnom zadovoljavajuće, ali da postoji prostor za njihovo poboljšanje.
"Same sankcije navijača u ovom trenutku zadovoljavajuće su", rekao je, dodajući da bi "svakako mogla biti bolja izvjesnost i brzina kažnjavanja".
Objasnio je da je svrha zakonskih sankcija odvratiti počinitelje od ponavljanja prekršaja te ocijenio da bi se na tom području trebalo postići više.
Barić je istaknuo i dobru suradnju Ravnateljstva policije s Hrvatskim nogometnim savezom i klubovima, kao i važnost protokola za osiguravanje utakmica visokog rizika. Svi klubovi prve nogometne lige imaju časnike za vezu s navijačima, koji su glavna poveznica između klubova i navijačkih skupina.
Ipak, komunikacija s navijačima ostaje jedan od problema s kojima se policija suočava.
"Nažalost, navijačke skupine su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom", zaključio je Barić, dodajući da bi bolja komunikacija mogla pomoći u sprječavanju incidenata i povećanju sigurnosti navijača i ostalih građana.
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