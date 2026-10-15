Zamjenik šefa splitske policije o kaosu u gradu: Navijači su zatvoreni za komunikaciju s nama

Barić je u Dnevniku HRT-a rekao da su pripreme za utakmicu počele odmah nakon ždrijeba, s obzirom na to da su navijači Ajaxa poznati po rizičnom ponašanju. Policija je izradila sigurnosnu procjenu koju je naknadno dopunjavala novim informacijama, a u Split su stigli policijski službenici iz gotovo svih policijskih uprava.