ANTISEMITSKE PORUKE
Možemo osudio fašističke povike u Splitu: "Hrvatska ne smije tolerirati ovakav izljev mržnje"
Stranka Možemo osudila je fašističke povike i antisemitske poruke koje su se u četvrtak čule u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa te zatražila hitnu reakciju policije i strogo kažnjavanje odgovornih.
Oglas
Iz Možemo su pozvali Ravnateljstvo policije da odmah reagira protiv osoba koje su u Splitu uzvikivale fašističke parole, spominjale Hitlera i Auschwitz te pozivale na nasilje nad Židovima.
"Republika Hrvatska ne smije tolerirati ovakav masovni izljev mržnje i antisemitizma – policija mora djelovati odmah, a sudovi odgovorne osuditi na najstrože moguće kazne iz Kaznenog zakona, za javno poticanje na nasilje i mržnju", poručili su iz stranke.
Policija: Pokrenuli smo kriminalističko istraživanje nakon kortea
Splitska policija izvijestila je da je pokrenula kriminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Tijekom okupljanja zabilježeni su povici koji sadržavaju elemente kažnjivog ponašanja, a policija utvrđuje okolnosti događaja i identitet osoba odgovornih za njih kako bi ih mogla procesuirati.
Policija je također navela da tijekom dana nije zabilježeno nasilno ponašanje među navijačima. Hajdukovi navijači okupljali su se u više gradskih četvrti i palili bengalke, a događanja su uglavnom bila pod policijskim nadzorom.
Sukobi navijača prethodnih dana
Policija je tijekom prethodna dva dana intervenirala u nekoliko navijačkih incidenata, uglavnom u središtu Splita. U sukobima su navijači Hajduka napadali navijače protivničkog kluba, pri čemu su četvorica Nizozemaca lakše ozlijeđena.
Najozbiljniji incident dogodio se nešto nakon ponoći na Rivi, gdje je izbila tučnjava između navijača dvaju klubova. U jednom trenutku na tom se mjestu okupilo oko 500 ljudi, a sukob su zabilježile i kamere. Interventna policija privela je više od 50 osoba te navijačima oduzela različite nedopuštene predmete.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je navijače na fer ponašanje i osudio incidente.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas