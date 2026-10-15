Možemo osudio fašističke povike u Splitu: "Hrvatska ne smije tolerirati ovakav izljev mržnje"

Splitska policija izvijestila je da je pokrenula kriminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Tijekom okupljanja zabilježeni su povici koji sadržavaju elemente kažnjivog ponašanja, a policija utvrđuje okolnosti događaja i identitet osoba odgovornih za njih kako bi ih mogla procesuirati.