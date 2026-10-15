Oglas

ANTISEMITSKE PORUKE

Možemo osudio fašističke povike u Splitu: "Hrvatska ne smije tolerirati ovakav izljev mržnje"

author
N1 Info
|
15. lis. 2026. 18:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_151026_160541687
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Stranka Možemo osudila je fašističke povike i antisemitske poruke koje su se u četvrtak čule u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa te zatražila hitnu reakciju policije i strogo kažnjavanje odgovornih.

Oglas

Iz Možemo su pozvali Ravnateljstvo policije da odmah reagira protiv osoba koje su u Splitu uzvikivale fašističke parole, spominjale Hitlera i Auschwitz te pozivale na nasilje nad Židovima.

"Republika Hrvatska ne smije tolerirati ovakav masovni izljev mržnje i antisemitizma – policija mora djelovati odmah, a sudovi odgovorne osuditi na najstrože moguće kazne iz Kaznenog zakona, za javno poticanje na nasilje i mržnju", poručili su iz stranke.

Policija: Pokrenuli smo kriminalističko istraživanje nakon kortea

Splitska policija izvijestila je da je pokrenula kriminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Tijekom okupljanja zabilježeni su povici koji sadržavaju elemente kažnjivog ponašanja, a policija utvrđuje okolnosti događaja i identitet osoba odgovornih za njih kako bi ih mogla procesuirati.

Policija je također navela da tijekom dana nije zabilježeno nasilno ponašanje među navijačima. Hajdukovi navijači okupljali su se u više gradskih četvrti i palili bengalke, a događanja su uglavnom bila pod policijskim nadzorom.

Sukobi navijača prethodnih dana

Policija je tijekom prethodna dva dana intervenirala u nekoliko navijačkih incidenata, uglavnom u središtu Splita. U sukobima su navijači Hajduka napadali navijače protivničkog kluba, pri čemu su četvorica Nizozemaca lakše ozlijeđena.

Najozbiljniji incident dogodio se nešto nakon ponoći na Rivi, gdje je izbila tučnjava između navijača dvaju klubova. U jednom trenutku na tom se mjestu okupilo oko 500 ljudi, a sukob su zabilježile i kamere. Interventna policija privela je više od 50 osoba te navijačima oduzela različite nedopuštene predmete.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je navijače na fer ponašanje i osudio incidente.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
fašistički uzvici govor mržnje hajduk možemo navijačko nasilje torcida

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ