Zanima li mlade politika i zašto ne? “Svima su puna usta mladih, a onda ih nigdje nema”

Mladi na izborima, kao birači i kandidati, tema su koja se provlači uoči svakih izbora, ali rezultat je nepromijenjen - mali njih izlazi na birališta, a i nisu previše zastupljeni na listama.

Možda se to jednom promijeni, o naša Tea Mihanović o tome je razgovarala s četvero mladih zainteresiranih za politička zbivanja. Bili su to Marko Meštrović, Nika Baić, Tonka Nakić i Luka Pavlišić. Svi oni naglasili su da ih politika zanima, što znači da je prate.

Njihovi vršnjaci su generalno nezainteresirani i pasivni, zašto?

“Ne znam jesu li ikada bili zainteresirani. Mislim da sve ide iz domova pa je to možda jer roditelji ne pričaju dovoljno s njima o tome. Drugi problem je što politika u osnovnim i srednjim školama nije dovoljno zastupljena. Politika bi se trebala ranije uvesti u program, kako bi mladi prepoznali struje koje postoje u našoj državi”, rekla je Nika, s čime se složila i Tonka pa ponudila dodatno viđenje:

“U političarima ne vide potencijalne predstavnike i nekoga s kime se mogu poistovjetiti. Nije da se mladi ne žele angažirati, to je do stranaka, posebno velikih, koje moraju ponuditi mladima mjesto za stolom. Moraju tražiti njihovo mišljenje. Ovako, kod mladih ne postoji potreba.”

Luka i Marko također problem vide u strankama.

“Uvijek se priča o mladima, svima su im puna usta mladih, a onda ih nigdje nema nakon izbora. Mladi nemaju korist od aktualnih politika, nema nas. Tu smo kad treba dobiti glasove, a nakon izbora nestanemo iz diskursa. To stvara percepciju da nismo dio toga, a ako nisi dio toga, nema ni interesa”, smatra Marko, a mišljenje je ponudio i Luka:

“Općenito, što se tiče zastupljenosti mladih, jest nužna, ali problemi mladih neće se rješavati ni nakon ovih izbora.”

Ono što najviše muči mlade jesu stambeno pitanje, troškovi života, fizičko i mentalno zdravlje, premale plaće, nedovoljno mjesta u studentskim domovima. Istaknuli su da dok pričaju o stambenom pitanju, nije to samo do Zagreba. Zato ih muči što političari o tome praktički ni ne pričaju.

Dapače, otkako je 15. ožujka predsjednik Zoran Milanović najavio sudjelovanje na izborima, retorika se zaoštrila i mladi smatraju da je ispod razine.

“Higijena u javnom prostoru mora postojati, ne volim vidjeti što rade. Moraju poštovati svoje funkcije i to mi se ne sviđa. Više ne gledaju dobrobit ljudi, njih dvojica se ne mogu podnijeti i potenciraju sukob. Ni za koga to nije dobro, bilo bi dobro da se to što prije okonča”, smatra Marko.

“Građanima je u početku to možda bilo zanimljivo i smiješno, ali sad je isforsirano i dosta im je. Kampanje se baziraju i na tome što drugi rade krivo, a ne da nam kažu što oni sami rade i zašto im dati glas”, mišljenja je Nika.

“Manje bi se trebali zadržavati na kritikama, a više na konkretnim rješenjima. Nemaju mladi vremena istraživati svaki program stranaka”, naglasila je Tonka.

“Što se tiče izbornih utakmica, treba postojati neka kontradiktornost. Ali, u odnosu Milanovića i Plenkovića, riječ je o osobnim neslaganjima, što ne bi trebalo biti relevantno u političkoj areni. Moja glavna kritika jest da malo trebaju upregnuti i dodati supstancu”, dodao je Luka.

Na kraju, mladi su otkrili da se informiraju preko internetskih portala, društevnih mreža i televizije, a Tonka i Luka otkrili su da namjeravaju otići iz Hrvatske barem na nekoliko godina, neovisno o tome što će biti nakon izbora. Jednostavno, žele iskoristiti ono što im se nudi u Europskoj uniji i smatraju da su potrebne veće promjene da bi se zadržalo mlade, odnosno, da bi se vratili… Također, kao velike prednosti života u Hrvatskoj istaknuli su sigurnost, ljude i prirodne ljepote, ali i činjenicu da odlaskom ne mogu sudjelovati u promjenama na bolje.

