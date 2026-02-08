VIDEO / Zapalio se vlak u Slavoniji: Putnici evakuirani

Požar na putničkom vlaku na pruzi Strizivojna – Osijek privremeno je zaustavio željeznički promet, a putnici su iz sigurnosnih razloga morali napustiti vlak. Incident se dogodio u mjestu Dopsin, a okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate.
Na željezničkoj pruzi Strizivojna – Osijek u nedjelju je izbio požar na putničkom vlaku, zbog čega je željeznički promet privremeno zaustavljen. Prema informacijama čitatelja Index-a, incident se dogodio u mjestu Dopsin, gdje je vlak morao stati nakon što je uočen dim.
Putnici su u jednom trenutku, iz sigurnosnih razloga, izašli iz vlaka i čekali kraj pruge dok se požar gasio. Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, dobili su upute da se vrate u kompoziciju.
Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku požara.
Svi su okej, al sugeriram izbjegavajte Hžpp.— Spikic_bez_muda (@ProsjecniSpikic) February 8, 2026
P.s nisam mislio da ću ikad u životu na to-do listu dodat iskakanje iz vlaka koji gori pic.twitter.com/czzcWCM1Dj
Prema dostupnim informacijama, požar nije poprimio veće razmjere. Vatra je ugašena brzom reakcijom vlakopratnog osoblja i strojovođe, pa intervencija vatrogasaca nije bila potrebna. Unatoč tome, incident je izazvao uznemirenost među putnicima te kašnjenja u prometu. “Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijek.” rekao je čitatelj za 24sata.
Drugi putnik opisao je dramatične trenutke koji su prethodili evakuaciji. “Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikat kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
