VIDEO / Zapalio se vlak u Slavoniji: Putnici evakuirani

Prema dostupnim informacijama, požar nije poprimio veće razmjere. Vatra je ugašena brzom reakcijom vlakopratnog osoblja i strojovođe, pa intervencija vatrogasaca nije bila potrebna. Unatoč tome, incident je izazvao uznemirenost među putnicima te kašnjenja u prometu. “Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijek.” rekao je čitatelj za 24sata.