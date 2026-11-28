"S obzirom na to da Zračna luka Split u tom trenutku više nije bila operativno dostupna, povratak u Zagreb bio je jedina raspoloživa opcija za sigurno slijetanje. Zrakoplov je u Zagreb sletio u 23.10 sati, a putnicima je ponuđen nastavak putovanja prvim jutarnjim letom za Dubrovnik, planiranim u 6.15 sati", navode.