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Mnogi ne znaju: Evo koje usluge kod stomatologa možete dobiti besplatno
Provjerili smo koje stomatološke usluge građani mogu ostvariti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, a za koje moraju dodatno izdvojiti novac.
Prema podacima HZZO-a više od pola milijuna osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) nema izabranog doktora dentalne medicine.
Koje stomatološke usluge pokriva HZZO?
Pravo na stomatološke usluge na teret obveznog zdravstvenog osiguranja građani ostvaruju kod izabranog doktora dentalne medicine ili, na temelju izdane uputnice, kod specijalista odgovarajuće specijalnosti.
Opseg usluga ovisi o dobi osiguranika. Među stomatološkim uslugama koje pokriva obvezno zdravstveno osiguranje nalaze se:
- stomatološki pregledi i savjetovanja
- uklanjanje mekih i tvrdih zubnih naslaga do dva puta godišnje
- liječenje i sanacija zubne pulpe i kanala zubnog korijena
- vađenje zubi odnosno fragmenata slomljenog ili zaostalog korijena zuba
- liječenje desni i bolesti usne šupljine
- zubne ispune od fosfatnih, stakleno-ionomernih i hibridnih stakleno-ionomernih cemenata
- repozicije zuba i sanacije mekih tkiva uslijed traume
- medicinski indicirani lijekovi s osnovne i dopunske liste lijekova.
Tko ima pravo na bijele plombe?
Pravo na kompozitne zubne ispune, odnosno takozvane bijele plombe, razlikuje se ovisno o dobi i kategoriji osiguranika.
Djeca i mladi do navršene 18. godine života imaju pravo na kompozitne ispune na svim zubima, ortodontsku terapiju, preventivnu zaštitu zubi fluorom te pečaćenje brazdi i jamica na žvačnim plohama trajnih zubi.
Odrasle osigurane osobe imaju pravo na kompozitne ispune na zubima od očnjaka do očnjaka, dok trudnice i dojilje to pravo ostvaruju i na pretkutnjacima i kutnjacima.
Punoljetni osiguranici imaju pravo i na uklanjanje zubnog kamenca ispod ruba desni uz poliranje korijena zuba te tretmane za smanjenje osjetljivosti zubnih vratova.
HZZO pokriva i izradu proteza i krunica
U sklopu dentalno-protetske zdravstvene zaštite osiguranici, ovisno o dobi i medicinskoj indikaciji, mogu ostvariti pravo na izradu različitih vrsta dentalnih pomagala.
Riječ je o djelomičnim i potpunim mobilnim zubnim protezama, resekcijskim protezama, udlagama, akrilatnim griznim pločama te do dvije fasetirane ili metalne zubne krunice po čeljusti s lijevanim nadogradnjama.
Prema podacima HZZO-a, tijekom 2025. godine u ordinacijama primarne dentalne zdravstvene zaštite evidentirana je izrada 100.394 zubne proteze.
Tko ne mora plaćati participaciju?
Iz HZZO-a nam pojašnjavaju da se u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja troškovi zdravstvenih usluga u cijelosti pokrivaju za djecu do navršene 18. godine života, redovite učenike i studente te osobe koje su potpuno i trajno nesposobne za samostalan život i rad.
Ostali osiguranici koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje obvezni su sudjelovati u troškovima određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite u visini od 0,30 posto proračunske osnovice.
Kada je riječ o dentalnim pomagalima, njihovo sudjelovanje u troškovima iznosi 20 posto pune cijene pomagala.
To znači da činjenica da je određena stomatološka usluga obuhvaćena obveznim zdravstvenim osiguranjem ne znači nužno da je za sve osiguranike u potpunosti besplatna.
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