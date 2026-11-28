Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagrebačka policija izvijestila je da traga za nepoznatim vozačem koji je u petak pobjegao s mjesta prometne nesreće nakon što je u naletu vozilom usmrtio pješaka u Samoboru.

Podijeli

Oglas

Nesreća se dogodila u petak oko 16,45 sati u Samoboru u Ulici Ludvić, 950 metara sjeverozapadno od raskrižja s Ulicom Gornji Kraj.

Zasad je utvrđeno da je došlo do naleta nepoznatog vozila kojim je upravljao nepoznati vozač na pješaka, pri čemu je pješak smrtno stradao.

Nepoznati vozač se nakon prometne nesreće vozilom udaljio s mjesta događaja.

Kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, policija poziva svjedoke da joj se jave na brojeve telefona 01/3361-555, 01/6530-870 ili 192.