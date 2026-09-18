Vozači, oprez!
Zatvara se dio važne zagrebačke prometnice, ovo su obilazni pravci
Sarajevska cesta na dijelu od Avenije Dubrovnik do približno 100 m od raskrižja s Ulicom Aleksandra Brdarića, od ponedjeljka 21. rujna do srijede 30. rujna bit će zatvorena za sav promet zbog postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, u sklopu rekonstrukcije Sarajevske ceste, izvijestio je Grad Zagreb.
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Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:
- Sarajevska cesta – Jakuševečka – Tišinska – Gata – Kamenarka – Sarajevska i obratno
- Av. Dubrovnik – S.R. Njemačke – Hribarov prilaz – Sv. Mateja – Kramarići –Matuova – Sarajevska cesta i obratno
Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.
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