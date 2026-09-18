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Vozači, oprez!

Zatvara se dio važne zagrebačke prometnice, ovo su obilazni pravci

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N1 Info
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18. ruj. 2026. 16:13
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29.08.2026., Zagreb - Radovi na Sarajevskoj cesti u Zagrebu ulaze u zavrsnu fazu, a uspostava tramvajskog prometa i zavrsetak ovog dijela radova ocekuju se tijekom rujna 2026. godine. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Sarajevska cesta na dijelu od Avenije Dubrovnik do približno 100 m od raskrižja s Ulicom Aleksandra Brdarića, od ponedjeljka 21. rujna do srijede 30. rujna bit će zatvorena za sav promet zbog postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, u sklopu rekonstrukcije Sarajevske ceste, izvijestio je Grad Zagreb.

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Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:

  • Sarajevska cesta – Jakuševečka – Tišinska – Gata – Kamenarka – Sarajevska i obratno 
  • Av. Dubrovnik – S.R. Njemačke – Hribarov prilaz – Sv. Mateja – Kramarići –Matuova – Sarajevska cesta i obratno

Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

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Teme
promet sarajevska cesta zagreb

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