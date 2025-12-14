Zločin u Bedekovčini: Vatrenim oružjem ubio suprugu, majku četvero djece, a potom i sebe

Josip Mikacic/PIXSELL

Očevidom je utvrđeno da je noćas u Bedekovčini 39-godišnju žena u obiteljskoj kući vatrenim oružjem ubio 43-godišnji suprug, da bi kasnije počinio samoubojstvo vatrenim oružje, rekli su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, a doznaje se da je ubijena žena majka četvero djece.

Podijeli

Oglas

Očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, trajao je cijelu noć.

"Utvrđeno je kako je noćas oko 1 sat u obiteljskoj kući u Bedekovčini 43-godišnji hrvatski državljanin vatrenim oružjem usmrtio 39-godišnju hrvatsku državljanku, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio suicid vatrenim oružjem. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske.

Od lokalnih vlasti se doznaje da je ubijena 39-godišnja žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

Za medije je tu informaciju potvrdio načelnik Općine Bedekovčina, Željko Odak, koji je rekao da se sustav sada treba pobrinuti za djecu i da se po tom pitanju poduzimaju potrebne mjere.

Ujedno je uputio izraze sućuti obitelji, posebice djeci. Dodao je kako je razgovarao sa članovima obitelji koji su rekli da ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju.