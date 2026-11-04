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hrvatske šume

Završena sanacija zagrebačkih park-šuma pogođenih olujnim nevremenom u ožujku

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Hina
|
04. stu. 2026. 09:30
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oluja Zagreb
N1

Krajem listopada završena je sanacija zagrebačkih park-šuma Šestinski dol, Jelenovac, Zelengaj, Prekrižje, Tuškanac i Cmrok te su uklonjena sva stabla stradala vjetrolomom u olujnom nevremenu u ožujku, izvijestili su iz Hrvatskih šuma u srijedu.

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Upravitelj Radne jedinice Urbano šumarstvo Ninoslav Matošević kazao je da je uklanjanje velikih izvaljenih i oštećenih stabla jedan od najopasnijih poslova u šumarstvu, pogotovo na prostorima park-šuma koja su popularna mjesta za šetnju. 

Stabla oštećena vjetrolomom često su polomljena, iščupana s korijenjem ili pod napetošću, zbog čega je njihovo uklanjanje i izvlačenje nepredvidljivo i znatno zahtjevnije od redovite sječe, a budući da su se radovi izvodili u park-šumama, trebalo je istodobno brinuti o sigurnosti radnika i građana. 

Matošević je naglasio i da su radovi izvedeni na visokom nivou sigurnosti, bez ijedne ozljede među radnicima ili sugrađanima. 

Najavio je da nakon sanacije površine slijedi sadnja šumskih sadnica autohtonih vrsta uzgojenih u rasadniku Uprave šuma Podružnice Zagreb, na lokacijama gdje nedostaje prirodni pomladak šume. Time će se na mjestu stabala koja je uništilo nevrijeme podići nova šuma, a zagrebačke park-šume obnoviti vrstama koje su autohtone na ovom području, naglasio je.

Iz Hrvatskih šuma kažu da su svi radovi provedeni u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu.

Teme
nevrijeme park-šume sanacija šteta oluja u zagrebu

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