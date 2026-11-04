Završena sanacija zagrebačkih park-šuma pogođenih olujnim nevremenom u ožujku

Stabla oštećena vjetrolomom često su polomljena, iščupana s korijenjem ili pod napetošću, zbog čega je njihovo uklanjanje i izvlačenje nepredvidljivo i znatno zahtjevnije od redovite sječe, a budući da su se radovi izvodili u park-šumama, trebalo je istodobno brinuti o sigurnosti radnika i građana.