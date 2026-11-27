FRONTEX
Grčka obalna straža spasila 280 ljudi kod Krete
Grčka obalna straža je s Frontexom u posljednjih 48 sati spasila 280 ljudi pronađenih na najmanje šest plovila između otoka Krete i Gavdosa, prenose u petak grčki mediji.
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Spašeni migranti odvedeni su u različite luke na južnoj strani Krete, piše agencija dpa. U operacijama spašavanja korištene su bespilotne letjelice Agencije za graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) koje su locirale nekoliko plovila na otvorenom moru.
Sve veći broj migranata kreće s obala Libije prema Kreti, a libijski grad Tobruk smatra se najčešćom polaznom točkom.
Grčki ministar migracija Thanos Plevris govori o više od pola milijuna ljudi koji se navodno od tamo pripremaju prijeći u Europu.
Broj dolazaka 2026. već je premašio prošlogodišnju razinu. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) od početka godine do 22. studenoga registrirano je gotovo 25 tisuća ljudi.
Humanitarna organizacija Refugee Support Aegean (RSA) zabilježila je ukupno 20,187 dolazaka na Kretu i Gavdos tijekom cijele prošle godine, piše dpa.
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