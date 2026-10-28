IZBIJANJE ASK
Zbog afričke svinjske kuge uvedena ograničenja u 26 naselja: Objavljen popis
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je o izbijanju afričke svinjske kuge (ASK) na području zone ograničenja I u Virovitičko-podravskoj županiji te je zbog toga proglasilo zaraženom zonom 26 naselja na području te županije.
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"Dana 22. listopada ove godine potvrđeno je izbijanje ASK u divlje svinje na području općine Sopje u Virovitičko-podravskoj županiji. Izbijanje je potvrđeno na području koje je prema trenutačnoj EU regionalizaciji određeno kao zona ograničenja I te je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo novo rješenje kojim se na zahvaćenom području određuje zaražena zona", navodi se na internetskim stranicama Ministarstva.
Zaraženom zonom proglašavaju se 26 naselja na području Virovitičko-podravske županije.
U općina Gradina su to Brezovica, Budakovac, Detkovac i Vladimirovac, u Gradu Slatini Bistrica, Donji Meljani, Gornji Miholjac, Radosavci, Sladojevački Lug i Sladojevci, u općini Sopje Kapinci, Novaki, Španat, Vaška i Višnjica, u općini Suhopolje Budanica, Cabuna, Gaćište, Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Zvonimirovo, Žiroslavlje i Žubrica te u općini Voćin Donje Kusonje i Gornje Kusonje.
U zaraženoj zoni na snazi su ograničenja propisana Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje ASK u Hrvatskoj.
Iz Ministarstva su naveli kako je tijekom listopada ASK potvrđena na ukupno četiri divlje svinje. Od navedenog broja dva potvrđena slučaja bila su na području Osječko-baranjske županije u zoni ograničenja III te dva u Virovitičko-podravskoj županiji, od čega jedan na području zone ograničenja III te jedan na području zone ograničenja I. Posljednje izbijanje ASK-a u domaćih svinja potvrđeno je 4. kolovoza ove godine te od tada nije bilo novih izbijanja bolesti u domaćih svinja.
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