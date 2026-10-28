Zbog afričke svinjske kuge uvedena ograničenja u 26 naselja: Objavljen popis

Iz Ministarstva su naveli kako je tijekom listopada ASK potvrđena na ukupno četiri divlje svinje. Od navedenog broja dva potvrđena slučaja bila su na području Osječko-baranjske županije u zoni ograničenja III te dva u Virovitičko-podravskoj županiji, od čega jedan na području zone ograničenja III te jedan na području zone ograničenja I. Posljednje izbijanje ASK-a u domaćih svinja potvrđeno je 4. kolovoza ove godine te od tada nije bilo novih izbijanja bolesti u domaćih svinja.