Zbog eura se mijenjaju kazne za prometne prekršaje, neke će biti i manje!

Izvor: PU krapinsko-zagorska

Odbrojavaju se dani do uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakonodavac radi punom parom. Osobito kada su u pitanju propisi u kojima su primjerice kazne iskazane u kunama.

Upravo takav je i zakon koji „svrbi“ sve vozače. Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Što će biti, koliko će koštati prolazak kroz crveno, koliko prebrza vožnja. Hoćete li to morati preračunavati?

Zakonodavac je u rujnu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisao kazne u eurima. Stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Odmah ćete, čak i ako se ne ubrajate u najveće škrtice ni tražitelje dlake u jajetu, primijetiti kako kod „transformacije“ pojedinih novčanih iznosa ranije iskazanih u kunama, a sada u eurima, nije baš slijepo i dosljedno praćen fiksni tečaj konverzacije od 7.53450 kn, piše Revija HAK.

Konkretni primjer prestrojavanje, pretjecanje, vožnja unatrag. To su radnje svakodnevne i učestale, tu se pokliznuti može doista svatko. Zakon kaže kako vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom (uključiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukružno, voziti unatrag ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u promet ili imovinu. Za kršenje te odredbe zakon kaže da će se vozač kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna (tisuću kuna). Zakonodavac sada propisuje kako se riječi, doslovno riječi, ne brojevi „od 1.000,00 kuna“ zamjenjuju riječima „od 130 eura“! Tisuću kuna dakle, transformirano je u 130 eura u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Nije baš 7.53450, odnosno povoljnije je jer bi preračunato bilo 979.48 kuna!

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna „od 300,00 kuna“ sada je propisana kazna „od 30,00 eura“ (vratimo se na kune – samo 226 kuna).

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna „od 500,00 kuna“ sada je propisana kazna „od 60,00 eura“ (452 kune).

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna „od 700,00 kuna“ sada je propisana kazna od „90,00 eura“

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna „od 1.000,00 kuna“ kao što smo već ukazali, sada je propisana kazna „od 130 eura“.

Kad je riječ o odredbama koje propisuju kaznu „od 1.500,00 do 5.000,00 kuna“ tu se iznos mijenja na način da se definira kako je riječ o kazni „od 190,00 do 660,00 eura“

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna „od 2.000,00 kuna“ sada je propisana kazna „od 260 eura“

Ukoliko je za pojedine prekršaje bila propisana kazna u rasponu „od 2.000,00 do 5.000,00 kn“ sad je propisana od „260,00 do 660,00 eura“.

Kada je riječ o odredbi koja propisuje mogućnost izricanja kazne u iznosu „od 3.000,00 do 5.000,00 kuna“ to je transformirano u kaznu u iznosu „od 390,00 do 660,00 eura“.

Dosadašnja kazna „od 5.000,00 do 15.000,00 kuna“ postaje kazna „od 660,00 do 1990,00 eura“.

Dosadašnji raspon kazne „od 3.000,00 do 7.000,00 kn“ zamjenjuje se s rasponom „od 390,00 do 920,00 eura“.

U odredbama koje propisuju kaznu u iznosu „od 10.000,00 do 20.000 kn“ ti iznosi se mijenjaju tako da se utvrđuje kazna u iznosu „od 1320,00 do 2650,00 eura“.

Kada je u pitanju propisana kazna u iznosu „od 10.000,00 do 30.000,00 kuna“ ona se mijenja u iznos „od 1320,00 do 3980,00 kn“.

U ovom trenutku novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 bit će kažnjen vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla. Kad počnemo primjenjivati euro zakon kaže da vas se za tu nepodopštinu može kazniti kaznom „od 390,00 do 920,00 eura“.

Naravno da uvijek može gore, više! Zakon sada propisuje novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznu zatvora u trajanju od 60 dana za vozača koji ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila ili povećava brzinu kretanja vozila ili se ne zaustavi vozilom na dva ili više znakova crvenog svjetla. To su oni koji „ubrzavaju“ na crveno ili ih se kontinuirano ta boja na semaforu uopće ne tiče. Štoviše čak, iritira ih, pa se dosljedno ne zaustavljaju. Za te i takve kad počnemo primjenjivati euro postojat će mogućnost izricanja kazne od u iznosu „od 1320,00 do 2650,00 eura“!

Brzina! Prekoračenje? Nije teško. Prekoračenje za više od 50 km na sat u naselju do sada od 10.000,00 do 20.000, 00 kuna, a u eurima „od 1320,00 do 2650,00 eura“. Prekoračenje u naselju za više od 30 do 50 km na sat trenutno od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, a kad euro stigne bit će to „od 390,00 do 920,00 eura“. Kad je riječ o prekoračenju u naselju za više od 20 do 30 km na sat sadašnja kazna od 1.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom „od 130,00 eura“. I tako redom, piše Revija HAK.

Alkohol? Za one koji u krvi imaju iznad 0,50 do 1,00 g/kg odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka stara kazna od 3.000,00 do 5.000,00 kn bit će u „od 390,00 do 660,00 eura“; iznad 1,00 do 1,50 sad vas je „stajalo“ 5.000,00 do 15.000,00 kuna, a uskoro će „od 660,00 do 1990,00 eura“. Kapitalci uvijek ostaju za kraj, oni koji u krvi imaju iznad 1,50 g/kg odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka u buduće će moći biti kažnjeni s „od 1320,00 do 2650,00 eura“, a sad taj raspon u kunama iznosi 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.