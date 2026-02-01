Zbog prijevare s lažnom operacijom u Bjelovaru nakon Ukrajinke uhićen i Ukrajinac

Muškarac je prije tjedan dana nazvao 75-godišnju ženu na fiksni telefon te ju je, lažno se predstavivši kao liječnik iz susjednog grada, uvjerio da je član njezine uže obitelji doživio tešku nesreću pa je za hitno liječenje potrebno 97 tisuća eura, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija.