Od njezina ureda u Hrvatskoj strepe mnogi. A nije ni čudo, budući da su, samo nekoliko mjeseci nakon što su počeli s radom, otvorene istrage koje su do tada stajale u ladici, uhićeni bivši ministri, procesuirani gradonačelnici, ljudi na čelu institucija koje se bave fondovima Europske unije... Laura Codruța Kövesi uvjerava da tu nije kraj.

Prošlo je oko godinu i pol od uspostave EPPO-a. Zašto je bilo nužno uspostaviti ured na europskoj razini? Zašto nije bilo dovoljno sve prepustiti nacionalnom tužiteljima, kao što je to bio slučaj godinama prije?

Stvarnost i rezultati EPPO-a dokazuju da smo trebali transnacionalni ured javnog tužitelja na razini EU-a. Kao prvo, zato što imamo jedan ured koji djeluje u 22 države članice, imamo istu tužiteljsku politiku, imamo jedinstvenu i ujednačenu strategiju za pristup ovim fenomenima, imamo specijalizirane tužitelje u svim državama članicama koji su fokusirani samo na ovaj tip kaznenih djela. Bolje ste upoznati s tipologijama, što je važno, jer ako znate tipologije, znate kako ih istraživati. I, što je važnije, a i prava dodana vrijednost EPPO-a, činjenica je da radimo bez nacionalnih granica. Kad istražujete nešto u Hrvatskoj i trebate informacije iz Španjolske ili Italije, dovoljno je samo nazvati svoga kolegu ili kliknuti gumb u našem elektroničkom sustavu i odmah ćete dobiti informaciju. Ne morate slati složene zamolnice i prolaziti formalnosti koje su postojale prije.

A kako ste zadovoljni rezultatima nakon gotovo godinu i pol?

Kao prvo, zadovoljni smo jer smo počeli. Proces usvajanja uredbe o EPPO-u bio je dug. Dakle, započeli smo s radom i nakon godinu i pol mogu reći da smo već dokazali kako smo učinkoviti. Zaprimili smo više od 4000 prijava o kaznenim djelima, pokrenuli smo više od 1200 istraga i zaplijenili smo 250 milijuna eura. Dakle, pet puta više od svoga proračuna. Naš proračun iznosi 44 milijuna eura, a zaplijenili smo 250 milijuna. Dakle, za svaki uloženi euro dobili ste pet eura. Zašto je to važno? Zato što to nije novac koji ide u proračun EU-a, nego u nacionalne proračune. Dakle, uz EPPO bolje štitimo proračun EU-a i, dakako, novac europskih građana, a time i Hrvata kao europskim građana.

Vaš je Ured vrlo popularan ovdje u Hrvatskoj, što ne čudi jer nakon samo nekoliko mjeseci od početka svog rada već ste imali istaknute predmete s dvoje bivših ministara, dva bivša gradonačelnika… Kako ste zadovoljni radom svog zagrebačkog tima?

Vrlo sam zadovoljna. Mislim da u Zagrebu imamo odličan tim. Naši delegirani europski tužitelji veoma su profesionalni i hrabri…

A sad imate dovoljno tužitelja, dva više.

Ne nužno, imamo europsku tužiteljicu Tamaru Laptoš, radi u Luxembourgu i nadzire europske tužitelje, zajedno čine vrlo dobar tim, vrlo sam zadovoljna njihovim radom u Hrvatskoj. Ali broj se predmeta povećao u posljednjih godinu dana pa mislim da trebamo više resursa, trebat ćemo više tužitelja. Ali nužno su nam potrebni posebni policijski službenici specijalizirani za financijske istrage koji bi radili na predmetima EPPO-a.

Znamo da ste razgovarali s predstavnicima vlasti u Hrvatskoj. Hoćete li dobiti ono što ste tražili, ono što trebate i u kojem vremenskom okviru?

Jučer sam razgovarala s Ravnateljstvom policije, rekli su će riješiti ovo pitanje. Nemam razloga ne vjerovati im. Koliko sam shvatila, u tijeku je organizacijski proces, zadužit će neke policijske službenike da rade za EPPO, što je veoma dobro.

Imat ćete specijalizirane timove do kraja godine?

Da.

Je li Hrvatska ikako drukčija od nekih drugih država članica? Znam da je vrlo teško razgovarati u ovim kategorijama, ali ovdje je vrlo specifična situacija, imali ste predmete s dvoje bivših ministara, dva bivša gradonačelnika, vrlo istaknute predmete… Što možete reći o tome u usporedbi s drugim državama članicama EU-a?

Mislim da to pokazuje da policijske službe, tužitelji i suci rade svoj posao. Držim da je to glavni dokaz, ne boje se provoditi takve istrage, doista su neovisni, profesionalni, znaju kako se uhvatiti ukoštac s ovakvim tipom kaznenih djela, imaju mnogo iskustva. Iskreno, suradnja s hrvatskim organima vlasti bila je veoma dobra, naši delegirani europski tužitelji imaju vrlo dobre uvjete za obavljanje svojih dužnosti. Nisam naišla ni na kakav otpor ni protivljenje na naš zahtjev da uspostavimo ured u Hrvatskoj. I smatram da je kvaliteta ljudi s kojima surađujemo u Hrvatskoj vrlo dobra. U usporedbi s drugim državama članicama, postoji nešto veći broj predmeta nego u drugim državama članicama i profil ljudi koje ovdje istražujemo drukčiji je, no to ne znači da je Hrvatska korumpirana zemlja ili na vrhu popisa vrlo loših zemalja u Europi…

Ili da ima korupciju na vrlo visokoj razini?

Ne, ako govorim kao tužiteljica na temelju svog iskustva u pravosuđu i ako govorim samo o pravosuđu, jer to je moje područje, mislim da su hrvatski tužitelji na vrhu u Europi. Vidjela sam predmete koje su istraživali, vrlo su profesionalni, imaju dobre predmete, imaju vrlo dobre rezultate, imaju dobar imidž unutar EPPO-a… Većina naših kolega dolazi iz USKOK-a i DORH-a. Kada mi je glavna državna odvjetnica predložila osobu za delegiranog europskog tužitelja, odabrala je najbolju osobu za taj posao. Mislim da se morate ponositi hrvatskim pravosuđem, policijskim službenicima i tužiteljima.

Koja je vaša poruka hrvatskim građanima? Ovdje u Hrvatskoj često ne shvaćaju da su institucije EU-a i naše institucije. Dakle, koja je vaša poruka hrvatskim građanima i možete li ih možda pozvati da vašem Uredu izravno prijave sve što smatraju sumnjivim u vezi s fondovima EU-a u svom svakodnevnom radu?

Mi nismo stranci, nismo inozemna institucija. Jedan smo ured koji djeluje u 22 države članice, uključujući Hrvatsku. Imamo hrvatske tužitelje, govore hrvatski. Idemo pred hrvatske suce, sudove, surađujemo s hrvatskom policijom. Dakle, ovdje smo kako bismo ih zaštitili, oni su europski građani, štitimo novac EU-a, što znači da štitimo proračun Hrvata, novac Hrvata i, u konačnici, Hrvate kao europske građane. Ako imate informacije o kaznenim djelima, prijevarama koje spadaju pod nadležnost EPPO-a, obratite nam se, jer naš je glavni cilj zadobiti povjerenje građana, uključujući Hrvate, a ako budu imali povjerenja u naš rad, znači da obavljamo veoma dobar posao. Tu smo kako bismo radili za njih, zaštitili ih i obavljali svoje dužnosti.

Kažete da je povećan broj predmeta, za što ćete trebati veći broj tužitelja i posebnu policijsku radnu skupinu. Imate li možda statističke podatke o tome koliko je informacija od svih prijavljenih slučajeva došlo od građana?

Nemam konkretne statističke podatke za Hrvatsku jer se statistika vodi za cijeli Ured. Ali od onih 4000 pritužbi i prijava koje smo zaprimili u godinu dana svoga djelovanja više od polovine ih je od pojedinaca. Europski građani mogu nas kontaktirati izravno u Luxembourgu, imamo mrežne stranice, mogu nam se obratiti i poslati informacije na hrvatskom jeziku. Mogu se obratiti našem uredu u Zagrebu, mogu poslati pismo, e-mail… Na raspolaganju su im sve mogućnosti ako se žele obratiti EPPO-u.

Znam da na sljedeće pitanje neću dobiti konkretan odgovor… Nakon vrlo istaknutih predmeta u Hrvatskoj, tko je u Hrvatskoj sljedeći na vašem popisu?

Svi trebamo očekivati da će EPPO nastaviti s radom. I doista vjerujem da će moji kolege dovršiti predmete koje su otvorili i otvarati nove. I sigurna sam da će učiniti ono što moraju, radit će na predmetima i bolje štititi novac koji pripada svima nama.

