Opasni hantavirus: Širenje zaraze u Argentini još je 2018. pokazalo da se ne prenosi samo bliskim kontaktom

Pacijent broj 1 došao je na zabavu, ali je ostao samo oko 90 minuta jer se počeo osjećati loše i dobio temperaturu. Pet osoba koje su sjedile u njegovoj blizini razvile su simptome hantavirusnog plućnog sindroma između 17 i 24 dana nakon okupljanja. "Postojala je i šesta zaražena osoba koja nije sjedila blizu njega i nismo mogli objasniti kako se zarazila“, prisjeća se Palacios. "Kasnije smo saznali da su se sreli u toaletu i tamo pozdravili.“