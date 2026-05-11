Četrnaestero Španjolaca koji su bili na kruzeru MV Hondius na kojem se pojavio smrtonosna zaraza hantavirusom nalaze se u Vojnoj bolnici Gómez Ulla, gdje ih čekaju tjedni karantene u potpunoj izolaciji.
Oglas
Smješteni su u individualnim sobama, gdje će im se dva puta dnevno mjeriti temperatura kako bi se rano otkrili svi simptomi koji su u skladu s infekcijom, a posjete im nisu dopuštene. Ipak, mogu se telefonski ili videopozivima čuti sa svojim voljenima.
Imat će 24-satni pristup telefonskoj liniji, kao i stručnjacima za mentalno zdravlje. Bit će pod strogim nadzorom zbog svih potencijalnih simptoma, a na snazi je jasan protokol u slučaju da netko bude pozitivan na virus, kako bi se spriječilo njegovo širenje unutar objekta, piše rte.
U ovoj bolnici, tim stručnjaka posvećen isključivo njihovoj karanteni, brinut će se o njima sljedećih nekoliko tjedana i bit će im jedini kontakti.
Točno trajanje nije poznato, iako Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je karantena od otprilike 42 dana potrebna jer se virus može manifestirati i do šest tjedana nakon posljednjeg kontakta sa zaraženom osobom, a bolest se pojavila na brodu između 6. i 28. travnja. Za sad su madridski sudovi odobrili samo sedmodnevnu karantenu.
🫡Seguridad y profesionalidad.— Ministerio Defensa (@Defensagob) May 10, 2026
Más de 30 militares de la @UMEgob, que ha puesto a disposición, también, 11 vehículos y cuatro autobuses, han posibilitado hoy el traslado de los pasajeros del crucero a los aviones hacia sus países de origen.
💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/fzdO6GTnX8
"Uspostavljen je krug u kojem pacijenti neće imati kontakt ni s kim osim s osobljem koje ih njeguje", objasnio je José García, predstavnik sindikata CSIF.
Gómez Ulla je vodeća španjolska vojna bolnica za zarazne bolesti, koja je testirana tijekom krize s ebolom 2014. i pandemije koronavirusa 2020. Upravo je izbijanje ebole dovelo do stvaranja njezine Jedinice za izolaciju i liječenje visoke razine, najveće od sedam takvih jedinica smještenih diljem Španjolske, spremne izolirati svakoga sa simptomima ili pozitivnim rezultatom testa i spriječiti njegovo širenje.
Što ako se pojave simptomi?
Protokol će se promijeniti ako se pojave simptomi poput vrućice, kratkoće daha, bolova u mišićima ili povraćanja. U tom slučaju, oboljela osoba bit će odmah premještena na 22. kat u sobu za izolaciju s negativnim tlakom, sustavom koji se temelji na ventilaciji kako bi se spriječilo izlaženje kontaminiranog zraka u hodnik.
Tamo će proći PCR testiranje krvi i seruma. Ako je test negativan, ali simptomi potraju, drugi test će se provesti 24 sata kasnije. Ako simptomi potraju i nema druge kompatibilne dijagnoze ili one koja je "razumno sigurna za dijagnosticiranje situacije", test će se ponavljati svakih 48 sati.
Što ako je test na hantavirus pozitivan?
Ovo je najgori scenarij, ali bolnica je spremna za njega. Ako je osoba pozitivna na hantavirus, bit će odmah prebačena u Jedinicu za izolaciju i liječenje visoke razine (UATAN) do potpunog kliničkog oporavka.
Ova jedinica ima sedam bolničkih kreveta i laboratorij BSL-3. Njegovi objekti omogućuju izolaciju pacijenata sa sumnjom ili potvrđenim zaraznim bolestima visokog rizika (HRID), minimizirajući rizik od zaraze za zdravstveno osoblje i širu javnost.
Među Španjolcima smještenima u bolnicu je 13 putnika i jedan član posade. Petero ih je iz Katalonije, troje iz Madrida, troje iz Kneževine Asturije te po jedan iz Kastilje i Leóna, Galicije i Valencijske zajednice.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas