ZdrAVKO nije dostupan: Tehničke poteškoće odmah nakon predstavljanja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva u utorak su predstavili digitalnog zdravstvenog asistenta ZdrAVKA. No ubrzo nakon predstavljanja, korisnike je dočekala poruka o tehničkim poteškoćama.
"ZdrAVKO" će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, putem aplikacije WhatsApp. Pružat će pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti i drugim temama od značaja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.
QR kod za pristup „ZdrAVKU“ dostupan je na mrežnim stranicama HZJZ-a, a od 1. veljače bit će postavljen i u ljekarnama i domovima zdravlja, odnosno u ordinacijama obiteljske medicine. Nakon skeniranja koda komunikacija počinje odmah, bez dodatnih instalacija ili registracija, rečeno je jučer na predstavljanju.
No ubrzo nakon toga, korisnike je dočekala obavijest ZdrAVKA o tehničkim poteškoćama.
"Bok! Ovdje ZdrAVKO. Trenutno imam kratke tehničke poteškoće pa Vam zasad ne mogu odgovarati na poruke.
Moj tim već radi na otklanjanju smetnji i uskoro ću ponovno biti dostupan za sva Vaša pitanja vezana uz preventivne zdravstvene preglede i nacionalne programe prevencije.
Hvala Vam na strpljenju i razumijevanju – javim se čim opet budem spreman pomagati. Vaš ZdrAVKO", stoji u obavijesti.
Upit o poteškoćama smo poslali i HZJZ-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.
