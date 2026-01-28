ZdrAVKO nije dostupan: Tehničke poteškoće odmah nakon predstavljanja

QR kod za pristup „ZdrAVKU“ dostupan je na mrežnim stranicama HZJZ-a, a od 1. veljače bit će postavljen i u ljekarnama i domovima zdravlja, odnosno u ordinacijama obiteljske medicine. Nakon skeniranja koda komunikacija počinje odmah, bez dodatnih instalacija ili registracija, rečeno je jučer na predstavljanju.