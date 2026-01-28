Oglas

digitalni zdravstveni asistent

ZdrAVKO nije dostupan: Tehničke poteškoće odmah nakon predstavljanja

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 11:43
ZdrAVKO
Sandra Simunovic/PIXSELL

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva u utorak su predstavili digitalnog zdravstvenog asistenta ZdrAVKA. No ubrzo nakon predstavljanja, korisnike je dočekala poruka o tehničkim poteškoćama.

Oglas

"ZdrAVKO" će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, putem aplikacije WhatsApp. Pružat će pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti i drugim temama od značaja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja. 

QR kod za pristup „ZdrAVKU“ dostupan je na mrežnim stranicama HZJZ-a, a od 1. veljače bit će postavljen i u ljekarnama i domovima zdravlja, odnosno u ordinacijama obiteljske medicine. Nakon skeniranja koda komunikacija počinje odmah, bez dodatnih instalacija ili registracija, rečeno je jučer na predstavljanju.

No ubrzo nakon toga, korisnike je dočekala obavijest ZdrAVKA o tehničkim poteškoćama.

ZdrAVKO
Screenshot/WhatsApp

"Bok! Ovdje ZdrAVKO. Trenutno imam kratke tehničke poteškoće pa Vam zasad ne mogu odgovarati na poruke.

Moj tim već radi na otklanjanju smetnji i uskoro ću ponovno biti dostupan za sva Vaša pitanja vezana uz preventivne zdravstvene preglede i nacionalne programe prevencije.

Hvala Vam na strpljenju i razumijevanju – javim se čim opet budem spreman pomagati. Vaš ZdrAVKO", stoji u obavijesti.

Upit o poteškoćama smo poslali i HZJZ-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ministarstvo zdravstva ZdrAVKO

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ