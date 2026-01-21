Oglas

incident u sabornici

Zekanović vikao po Saboru: "Go*nari s ljevice snimaju moju privatnu korespondenciju!"

N1 Info
21. sij. 2026. 13:19
U tijeku je sjednica Sabora.

Marin Miletić kazao je Hrvoju Zekanoviću da je "kolega s ljevice snimao gdje ste vi surfali", nakon čega se zastupnicima obratio ljutiti Zekanović.

"Rigidna ljevica zgraža se kad Trump dila poruke, a oni imaju obraza drugome škiljiti u njihov poštanski sandučić i otvarati poštu. To je dno dna, kao da ti netko viri u spavaću sobu... Govnari s ljevice snimaju privatnu korespondenciju. Jel vas sram, jel vas sram", vikao je Zekanović.

Predsjedavajući sjednicom Željko Reiner ga je potom upozorio da bira riječi, a zastupnica Anka Mrak Taritaš Zekanovićeve je riječi osudila i nazvala apsolutno neprimjerenima.

"To više govori o njemu, nego kome je upućeno", kazala je.

Hrvoje Zekanović Neprimjereno ponašanje Politički sukob Povreda privatnosti Svađa u Saboru

