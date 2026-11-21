Mandel NGAN/AFP/AFP/Ilustracija N1

Bosna i Hercegovina postaje primjer nove američke vanjske politike u kojoj poslovni interesi ljudi bliskih predsjedniku Donaldu Trumpu sve više dolaze u prvi plan, piše Financial Times (FT). Britanski list analizira kako su Trumpovi saveznici dobili potporu za velike energetske projekte u BiH, dok je Milorad Dodik zahvaljujući lobiranju ostvario gotovo sve svoje ciljeve u Washingtonu, osim potpore odcjepljenju Republike Srpske.

Podijeli

Oglas

U analizi pod naslovom "MAGA poslovi ugrožavaju mir na Balkanu koji su uspostavile SAD" Financial Times upozorava da bi novi američki pristup, usmjeren na poslovne dogovore, mogao dodatno produbiti političke podjele u BiH.

Trumpovi ljudi u poslovima vrijednima dvije milijarde eura

U središtu priče je poduzetnik Amer Bekan, koji s dvojicom ljudi povezanih s Trumpom planira projekte vrijedne oko dvije milijarde eura. Riječ je o izgradnji plinovoda, triju elektrana i podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju.

Njegovi partneri su Jesse Binnall, bivši Trumpov odvjetnik, i Joe Flynn, brat nekadašnjeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

Njihova tvrtka AAFS dobila je potporu Bijele kuće za projekt Južne interkonekcije, plinovoda koji bi BiH povezao s hrvatskim LNG terminalom i smanjio ovisnost o ruskom plinu.

Prema pisanju FT-a, Parlament Federacije BiH zakonskim je izmjenama omogućio da AAFS postane glavni investitor bez javnog natječaja, što je izazvalo kritike Transparency Internationala, prenosi N1 BiH.

Binnall odbacuje tvrdnje da su političke veze presudile pri odabiru njegove tvrtke.

Dodik ostvario gotovo sve ciljeve

Istodobno su drugi ljudi iz Trumpova političkog kruga uspostavljali veze s Miloradom Dodikom.

Prema dokumentima o lobiranju, Republika Srpska angažirala je američke lobiste kako bi osigurala ukidanje sankcija Dodiku, ojačala veze s Trumpovim pokretom i, u jednom slučaju, pridobila američku potporu neovisnosti RS-a.

Financial Times ocjenjuje da je Dodik ostvario gotovo sve što je tražio, osim potpore odcjepljenju. Među njegovim lobistima bili su bivši guverner Illinoisa Rod Blagojevich i Michael Flynn.

List podsjeća da je Trumpova administracija ukinula sankcije Dodiku, nakon čega je on odstupio s predsjedničke dužnosti.

N1 BiH

Pritisak na Schmidta i promjena američke politike

FT piše i da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt u svibnju podnio ostavku nakon pritisaka Trumpove administracije. Prema izvorima britanskog lista, američki dužnosnici tražili su njegov odlazak, a Washington je potom podržao talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija.

Bivši američki veleposlanik u BiH Michael Murphy smatra da Trumpova administracija želi visokog predstavnika kojeg može kontrolirati i koji neće sprječavati Dodikove pokušaje slabljenja države.

Murphy također tvrdi da su se političari u Federaciji BiH okrenuli Trumpovim poslovnim saveznicima kako bi osigurali da američki predsjednik i njegovo okruženje imaju interes za očuvanje zemlje.

Zastupnica Sabina Ćudić izjavila je za FT da su Binnall i Flynn već na početku njihova sastanka isticali prijateljstvo s Trumpom.

Upozorenja na mogući novi sukob

Američka demokratska senatorica Jeanne Shaheen upozorila je da Washington promjenom politike ohrabruje političke aktere koji žele razgraditi BiH, čime se povećava rizik od novih sukoba.

S druge strane, Max Primorac iz konzervativne Heritage Foundation smatra da dosadašnji američki pristup nije dao rezultate i da ga treba mijenjati.

Britanska baronesa Arminka Helic posebno je kritizirala novi smjer američke politike, ocijenivši da Trumpovi dužnosnici možda ne razumiju složenost Balkana, ali znaju kako iskoristiti njegove najslabije države za zaradu.

Financial Times zaključuje da se američka politika prema BiH sve više udaljava od tradicionalne uloge Washingtona kao jamca mira i okreće poslovnim interesima, dok kritičari upozoravaju da bi takav zaokret mogao ojačati separatističke politike i dodatno destabilizirati zemlju.